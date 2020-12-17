Люди завтрашнего дня  

Что такое патриотизм? Любовь к Родине? Гордость за свою страну? Что-то ещё? Во все времена этот вопрос был одним из главных в обществе.

Не нужно доказывать, что будущее любой страны – это её молодёжь. И в то же время воспринимать молодое поколение в старом, традиционном формате уже недостаточно. Молодёжь – это элемент настоящего и часть современного общества, она также влияет на будущее и настоящее в стране. Ведь её не меньше, чем старшие поколения, волнует судьба нашей страны.

Именно молодые люди в будущем станут политиками, учёными, военными, врачами, учителями, программистами, дизайнерами, художниками, журналистами, бизнесменами и многими другими, кто будет формировать элиту общества. И, собственно, от того, какими будут эти люди, какие ценности казахстанской культуры и истории будут (и будут ли вообще) формировать её личность и ответственность – всё это будет влиять на уровень и успешность развития общества.

О том, что такое патриотическое воспитание подрастающего поколения, мы поговорили с директором областного молодёжного ресурсного центра Арайлым Есимбековой, человеком, чей стаж работы в сфере молодёжной политики насчитывает 25 лет.

– Патриотическое воспитание молодёжи – один из важных показателей в борьбе против таких негативных явлений, как вынужденная миграция, рост преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистских настроений. Какие мероприятия проводятся в нашем регионе?

– Областным молодёжным ресурсным центром проводится много мероприятий разного формата. В настоящее время из-за ограничительных мер это в основном прямые эфиры и онлайн-мероприятия – практика показала, что у такого формата большой охват.

В первую очередь, когда мы говорим о патриотизме среди молодёжи, подразумеваем любовь к Родине, духовные и семейные ценности. Каждый молодой человек должен получить такое образование и воспитание, как «институт семьи». Отмечу, что у нас в регионе и стране нет «вынужденной миграции», это большой плюс. На основе наших исследований хочу сказать, что сейчас снизился отток молодёжи, благодаря многим нашим реализованным проектам, например качественно проводимой профориентационной работе. Её мы проводим совместно с высшими учебными заведениями, с управлением образования, с колледжами. Молодые люди получают большой объём информации, и это дает результаты. Ежегодно снижается отток молодёжи, это очень радует. Года три назад мы были в «лидерах» по показателю роста преступности среди молодёжи, но сейчас она снизилась.

– Одна из задач патрио-тического воспитания – показать подрастающему поколению перспективы в развитии региона, возможности трудоустройства и карьерного роста. Что делается для молодых людей в этом плане?

– Реализуется огромное количество проектов. Это и профориентационная работа как среди школьников, так и среди студентов колледжей и вузов, и помощь в трудоустройстве, и ярмарки вакансий. Например, в вузах мы проводим дни открытых дверей городов и районов – заместители акимов, руководители государственных органов проводят проф-ориентационную работу. Дни открытых дверей проходят и на предприятиях региона.

Есть и такие мероприятия, как ежегодный фестиваль «Заводная молодёжь». В дни вузов в прямом эфире ректоры рассказывают о своих учебных заведениях, а мы совместно с отделами образования городов и районов проводили адресную работу для школьников, чтобы они знали, куда можно поступить, что для этого нужно.

– Важный этап воспитания молодых казахстанцев – стимулирование развития семейных ценностей, национальных культур, языков, обычаев и традиций…

– Это большое направление. Хорошим примером можно назвать «Институт счастливой семьи», где проводятся семинары-тренинги и обучающие курсы для воспитанников детских домов и дома подростков, чтобы они знали, что такое счастливая семья.

Совместно с неправительственными организациями проводим множество мероприятий различной направленности. В этом году прошёл конкурс невест, где девушки на своём примере показывали, что такое молодая семья. А на ежегодном конкурсе молодых семей применили интерактивный формат. Например, мамы с дочерьми вместе готовили, а одна семья из Катон-Карагайского района провела мастер-класс, как правильно ловить рыбу. Это всё относится к культурному и нравственному воспитанию, мы делаем акцент на ценностях семьи.

Также наш центр тесно сотрудничает с Домами дружбы как с областным, так и с городскими и районными. Ведь задача не в том, чтобы чем-то занять молодёжь. Необходимо, чтобы молодые люди знали язык, культуру и традиции своего народа и других этносов, которые проживают в нашей стране. При Домах дружбы есть молодёжное крыло, есть Совет этнокультурных объединений нашей области. Совместно они находят пути решения разных проблем. В этом плане молодёжь нашего региона очень активная.

– Одним из важных аспектов воспитания является физическое и экологическое оздоровление населения. Есть ли подобное у нас?

– Количество массовых спортивных мероприятий резко сократилось из-за пандемии коронавируса. Но по области есть множество уличных спортивных площадок, футбольных полей и хоккейных коробок во дворах. Там занимается очень много молодых людей.

Экологическое воспитание тоже неотъемлемая часть нашей работы. Проводим субботники, по программе «Жасыл ел» ребята занимаются благоустройством и озеленением. В этом году в рамках программы трудоустроили больше 1200 молодых людей. Есть у нас международный проект «Одна река – одна судьба»: во всех районах, где протекает река Иртыш, в один день выходят активные молодые люди и проводят субботник, очищают берега.

– Следует отметить, что в Казахстане многое уделяется для укрепления духовного и исторического наследия. Есть ли интересные примеры такой работы у нас в области?

– Раньше, когда мы проводили разные конкурсы, то победителям мы организовывали экскурсии и туры по историческим местам, чтобы они увидели их воочию. В этом году всё прошло в онлайн-формате. Например, мероприятие «7 чудес родного края» – где любой мог написать, сделать ролик или фото о природе своего края. То есть молодёжь сама выбирала тему, что им интересно. Провели онлайн-экскурсии по музеям, например в музее Абая Кунанбайулы, в музее Невзоровых. В Уланском районе записали видеоролик про Акбаур. Восточноказахстанцам есть чем гордиться, и изучение культурно-исторического наследия, его пропаганда – неотъемлемая часть наших проектов.

– Многие считают, что современным миром правят эгоизм, прагматизм и культ материального превосходства, у людей развивается равнодушие ко всему и так называемое одиночество в Сети. Материальный фактор, возможность уехать за рубеж в поисках лучшей жизни иногда пересиливает привязанность к своей стране. Говорит ли это об антипатриотизме среди молодёжи?

– С этим я не соглашусь. Как пример можно взять этот год, он был трудным для всех. Но в то же время сколько было волонтёров по всей области. Много молодых людей помогали бабушкам и дедушкам, носили продукты, работали на огородах. Студенты помогали многодетным матерям – делали домашние задания с детьми, объясняли темы. Или те же приюты для животных, их у нас несколько, и они функционируют давно. Трудности не разобщили, а объединили людей. А ведь всё это тоже патриотизм! Любить свою Родину – это не громкие слова, это простые добрые поступки, помощь своим землякам. Если человек любит семью, своих близких, помогает другим, неважно чем – помог донести тяжёлые пакеты до подъезда, перевёл бабушку через дорогу, даже если просто поднял чужой мусор и донес до урны – это значит, что он не безразличен к своему окружению и будет любить свою Родину.

– Вы, как человек, уже много лет работающий и постоянно контактирующий с множеством разных молодых людей, скажите, какая она – молодёжь независимого Казахстана?

– Знаете, многие говорят: «Молодёжь не такая, как раньше» в негативном ключе. Я с этим не соглашусь. Для меня ярким примером стала встреча с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на Форуме молодёжи, когда он сказал: «Да, молодёжь не такая, как раньше, но и бабушки и дедушки не такие» – вот с этим я соглашусь. Я вижу вокруг себя очень грамотных молодых людей. Они планируют свою жизнь, знают, чего хотят в будущем. Хотят получить хорошее образование, чтобы трудоустроиться. Раньше многие уезжали, особенно из села. А сейчас видим примеры, что ребята у себя в селе открывают своё дело, занимаются бизнесом. Они получили образование и возвращаются на малую родину, есть много фермеров современных, они ставят теплицы, чтобы урожай был круглый год. Молодёжь занимается предпринимательством в регионе, и это хорошо. Многие сейчас грамотно подходят к образованию, не просто бегут в вузы ради дипломов, а смотрят, какие профессии востребованы, подбирают колледжи. На простых примерах видно, что наша молодёжь меняется в лучшую сторону. Достойное и хорошее поколение растёт. Они стремятся быть лучше, чем старшее поколение, чем они сами в прошлом.

Новый казахстанский патриотизм – основа успеха многонационального общества. В то же время это явление особенное, поскольку речь идёт об отношении многонационального народа Казахстана к одной, общей для всех народов, его населяющих, Родине.

Дамир Омаров

Фото из архива КГУ «Молодёжный ресурсный центр»

Управления внутренней политики ВКО