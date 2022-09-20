Любые цели достижимы

В Восточном Казахстане продолжается работа по модернизации социальной сферы, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, обучению кадров.

Совокупный бюджет управления здравоохранения области составляет почти 38 млрд тенге.

– Медицинская отрасль для нас является критически важной, – подчеркнул Даниал Ахметов на недавней сессии областного маслихата. – Мы в этом году закупаем медицинское оборудование на 2,5 млрд тенге. Запланирован ремонт 11 объектов почти на 1 млрд тенге.

Глава региона сообщил, что продолжается программа обучения. Всего переподготовку прошли 377 медиков.

В нынешнем году 12 человек обучаются в Германии и Израиле, более 20 специалистов проходят обучение в России и Латвии. Таким образом в области продолжают восполнять пробел в образовании, существующий по ряду объективных причин.

Отмечается, что невозможно сравнить уровень знаний тех, кто обучается 5 и 15 лет. Это могут подтвердить руководители учреждений медицины. Если подходить последовательно, какие результаты даёт повышение квалификации специалистов за рубежом?

– В 5,2 раза мы увеличили объём высокотехнологичной медицинской помощи, которую в состоянии оказывать медицина области, – сделал акцент глава региона. – В течение трёх лет мы должны обеспечить рост в 10 раз. Это достижимо. Другой вопрос, что, насыщая медицину новым технологическим оборудованием, мы должны соответствующим образом развивать человеческий капитал.

Кроме того, руководство региона намерено сделать тщательный анализ, насколько эффективно используется новая техника. Приводится пример, как в некоторых районах области современное оборудование элементарно простаивает, вместо того, чтобы приносить пользу. На языке медиков это означает упущенные возможности, когда пациент не может получить квалифицированную и своевременную помощь из-за отсутствия необходимых компетенций у медицинских работников. Поэтому в ВКО особое внимание уделяется ускоренной подготовке и переподготовке кадров в лучших зарубежных клиниках.

Подобные подходы направлены на значительное повышение конкурентоспособности местных специалистов, ориентацию на оказание услуг на уровне мировых стандартов.

Таир Сапаргалиев