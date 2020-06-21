Любовь к родному краю

В регионе стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел». Ежегодно растет количество активистов, желающих вступить в ряды этой организации. В этот летний период планируется трудоустроить 1200 молодых восточноказахстанцев.

История создания этих трудовых отрядов берет начало в 2005 году. Тогда по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева была утверждена и широко развернута программа «Жасыл ел».

Восточный Казахстан стал первым регионом, где в период независимости возродилось движение студенческих строительных отрядов, а также начало активно развиваться направление «Жасыл ел». Теперь программа реализуется во всех регионах страны.

У бойцов «Жасыл ел» вошло в традицию проведение республиканских акций «Моё именное дерево», «Подари родному городу дерево», «Зеленый сад – чистый город», «Чистый подъезд – чистый дом», «Марш парков», месячник леса и сада. Также ведется активная работа по восстановлению деятельности школьных лесничеств.

Ежегодно на различных объектах городов и районов Восточно-Казахстанской области работают тысячи бойцов строительных, молодёжных трудовых отрядов и отрядов «Жасыл ел». Движение пользуется популярностью среди студентов, решает вопросы занятости молодёжи в период летних каникул.

– В Восточно-Казахстанской области разработан антикризисный план действий по обеспечению экономической и социальной стабильности на текущий год, – сообщила директор Молодежного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова.

По ее словам, одним из пунктов плана является трудоустройство городской и сельской молодежи в возрасте от 16 до 29 лет из многодетных и малообеспеченных семей, студентов и безработных, желающих трудиться в летний период в рядах молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел».

– Для ребят предусмотрена оплата от работодателя в размере минимальной заработной платы – 42500 тенге, – подчеркнула Арайлым Есимбекова. – Кроме того, доплата в сумме 35394 тенге. Таким образом, с учетом всех вычетов студенты получат на руки порядка 65–70 тысяч тенге. Ребятам выдадут брендовую одежду – футболки и кепки,

также они пройдут медицинский осмотр. – Трудясь в отряде «Жасыл ел», можно заработать деньги не только на карманные расходы, но и на оплату учебы, – отметил руководитель штаба жасылелевцев ВКГТУ им. Д. Серикбаева, студент третьего курса специальности «Лесные ресурсы и лесоводство» Естай Канагатов. – Но главное – мне нравится озеленять родной край, делать его красивым. Соответствующую профессию я выбрал неслучайно. Хочу беречь и охранять природу своего региона и страны в целом.

С 18 июня по 1 сентября планируется трудоустроить 1200 молодых людей.

– По разрешению областного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в городах и

районах приступит к работе первый поток, – добавила Арайлым Есимбекова. – На этот период работы трудовых отрядов заявку подали 413 бойцов. Однако в одной бригаде, согласно разрешению санитарных врачей, будут задействованы не более 20 человек. Это сделано в целях контроля за эпидситуацией.

К сожалению, карантинные и ограничительные мероприятия пока не дают возможности развернуться в полную силу областному штабу студенческих строительных молодежных трудовых отрядов.

– Надеемся, что и строительные отряды скоро начнут действовать, – подчеркнула Арайлым Есимбекова. – Отличившихся по результатам трудового семестра бойцов наградят дипломами акима области и ценными призами на церемонии закрытия трудового сезона.

Важно отметить, что молодые ребята записываются в ряды трудовых отрядов не ради вознаграждений. Прежде всего ими движет патриотизм, любовь к Родине, своему краю. Своим участием жасылелевцы будут способствовать повышению экологической грамотности и развитию нового экологического мышления.

Елена Пашке

Тлеубек Шаяхмет