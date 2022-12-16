Любовь к Родине – в добрых делах

В преддверии Дня Независимости РК в Восточно-Казахстанской области состоялся областной молодёжный форум, на котором чествовали молодых людей, проявивших себя в профессиональной и общественной деятельности.

Выступая на внеочередном VI Съезде молодёжного крыла партии AMANAT Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обозначил три важных приоритета для молодёжи Нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

«При участии молодёжи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. Только образованная и квалифицированная молодёжь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений. Молодёжь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это святой долг каждого молодого человека и об этом надо помнить всегда», – подчеркнул Глава государства. Президент отметил, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел.

Активная молодёжь нашего региона – яркое тому подтверждение. Стремление к развитию, трепетное отношение к малой родине демонстрируют, что молодое поколение не остаётся в стороне. Оно думает, говорит и действует.

Благодаря гражданской позиции молодых активистов в этом году в Восточно-Казахстанской области решилось немало проблемных вопросов, а также воплотились в жизнь перспективные проекты. В конце года пришло время подвести итоги работы и отметить успехи и достижения молодых людей, активно участвующих в общественной жизни.

КАК «ПРОКАЧАТЬ» ЛИДЕРСТВО

В Усть-Каменогорске в рамках областного молодёжного форума прошли семинары-тренинги для молодёжи, направленные на развитие коммуникативных, ораторских навыков, лидерских качеств и поддержку волонтёрских инициатив.

Об основах волонтёрской деятельности, ораторском искусстве и о том, как побороть страх публичных выступлений, делегатам из одиннадцати районов, студентам местных вузов, рабочей молодёжи и волонтёрам рассказывали тренеры областного и республиканского масштаба.

Старший преподаватель кабинета разработки и реализации образовательных программ филиала Академии при Президенте РК по ВКО Гульфия Берекполова рассказывала о менторстве и о том, как надо воспитывать лидеров на своём личном опыте.

– Педагогический коллектив, в котором я начала свой трудовой путь, называли кузницей кадров, – рассказала она. – Наш руководитель умел находить особенности в каждом из своих работников и, развивая их, делал из нас лидеров. До сих пор сотрудники этой организации востребованы на рынке труда, поскольку этот человек, как руководитель, сумел создать атмосферу в коллективе, в которой каждый может самореализоваться.

Слушатели тренинга полностью согласились со спикером в том, что такую организацию можно назвать растущей. Молодые люди принимали активное участие в диалоге, высказывали своё мнение по каждому вопросу и с интересом вовлекались в процесс обучения.

– Сегодня мы узнали много нового, познакомились с интересными людьми и получили массу положительных эмоций, – поделилась одна из участниц форума, студентка Риддерского аграрно-технического колледжа, волонтёр Анна Анташкевич. – Сделала для себя массу заметок, которые обязательно буду использовать не только в своей волонтёрской деятельности, но и в жизни в целом. Думаю, такие мероприятия нужно проводить почаще, чтобы молодые люди учились разбираться в себе, правильно ставить цели на будущее.

О том, кто такие волонтёры и какие виды деятельности к волонтёрству не относятся, рассказала участникам форума тренер Национальной волонтёрской сети Айдана Макышева.

– Участие в онлайн-флешмобах, репосты актуальной информации, денежные сборы на лечение или участие в политических или религиозных мероприятиях – это не волонтёрство, – отметила преподаватель. – Волонтёрство – вне политики и вне религии. Также нельзя считать волонтёрством любой вид платного труда, к примеру, работу в отрядах «Жасыл ел».

Айдана Макышева рассказала о пятнадцати направлениях волонтёрской деятельности, развитых в мире, при этом активно вовлекая в обсуждение слушателей тренинга.

– Для меня волонтёрство – это добровольная помощь другим людям, – подчеркнул студент колледжа при ВКУ имени С. Аманжолова, член университетской волонтёрской организации «Жылу жүрек» Асыл Серик. – Делаю это не для получения какой-то выгоды, а для того, чтобы быть полезным обществу уже сейчас. После завершения учёбы мечтаю работать в полиции, помогать гражданам, попавшим в трудную ситуацию, и, думаю, мой нынешний волонтёрский опыт в этом мне пригодится.

Областной молодёжный форум продолжался два дня, в течение которых активисты региона не только получили новые знания и навыки, но и встретились с известными молодыми восточноказахстанцами на диалоговой площадке «Бір толқында», чтобы обсудить вопросы развития государственной молодёжной политики в регионе.

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

Завершился форум торжественной церемонией награждения лидеров молодёжного движения. Так, молодым людям, которые на протяжении года своими реальными действиями вносили вклад в реализацию молодёжной политики и процветание родного края, вручили премии акима Восточно-Казахстанской области «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики» по семи номинациям: «Молодёжный лидер года», «Студенческий лидер года», «Молодой профессионал», «Молодёжная организация года», «Молодой журналист года», «Молодёжная акция года», «Молодая семья». Также представителей активной молодёжи отметили благодарственными письмами.

С приветственным словом к участникам форума обратилась руководитель Управления общественного развития Восточно-Казахстанской области Жанат Мекеева.

– Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев всегда подчёркивает важную роль молодого поколения, которому мы доверили строить стабильный и процветающий Казахстан, – сказала Жанат Мекеева. – Мы гордимся динамичной и прогрессивно мыслящей молодёжью. У вас есть все возможности получить достойное образование, заниматься любимым делом, воплощать свои мечты, стать полезными обществу и государству.

Об учителе физической культуры средней школы № 17 имени М. Ауэзова Усть-Каменогорска Руслане Исраилове мы не раз писали на страницах «Рудного Алтая». В этом году он признан лучшим педагогом Республики Казахстан, а его научный труд вошёл во ІІ Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств «Лучший педагог – 2022». Также он является членом Совета по делам молодёжи.

На форуме Руслана Исраилова наградили в номинации «Молодёжный лидер года».

– Считаю, что молодёжь всегда должна быть на передовых позициях, внедрять новые технологии, ставить амбициозные цели и достигать их, развиваться в разных сферах, – сказал педагог. – Придерживаюсь творческого подхода в обучении, стараюсь на своих уроках всегда использовать интерактивные методы, разрабатываю авторские вариативные программы. Ставлю себе цель – брать на уровень выше, самосовершенствоваться.

Победителем в номинации «Молодая семья» стала чета Мэлисовых. Аирхан и Наргиз трудятся на одном из промышленных предприятий областного центра, воспитывают двоих детей. Новость о победе стала для них приятной неожиданностью.

– Молодёжь обязательно должна трудиться и стремиться достигать новых высот, – подчеркнул глава семейства. – Профессиональный путь начинал с плавильщика, сейчас исполняю обязанности старшего мастера, на этом останавливаться не собираюсь. Моя цель – стать начальником цеха. Для этого нужно трудиться не покладая рук.

Благодарственным письмом от республиканского волонтёрского фронт-офиса отметили работу Ассоциации волонтёров КАСУ. На базе университета организация открылась в 2019 году.

– За нами закреплены несколько социальных учреждений, которым мы помогаем, – поделилась директор центра студенческого развития Казахстанско-Американского свободного университета Наталья Уразова. – Также активно участвуем в городских и областных мероприятиях. Если случаются какие-либо чрезвычайные ситуации, наши ребята всегда наготове. Сегодня, к примеру, у нас стартовала акция «Снежный десант» – наши ребята чистят территорию от снега в кризисном центре «Ульба».

…Такие разные, но объединённые одной целью – внести свой вклад в успешное будущее родной страны.

Татьяна Кравченко, Аяужан Утеулинова

Фото Аяужан Утеулиновой