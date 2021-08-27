Любовь к горному делу – по наследству

На Бакырчикском горнодобывающем предприятии трудятся несколько поколений семей, которые бережно хранят и преумножают традиции горного дела.

«МОЯ ВАХТА – ВСЕГДА ПРАЗДНИК!»

Начальник горного участка Евгений Закатов все четыре года работы на Бакырчикском горнодобывающем предприятии неизменно попадает на вахту в свой профессиональный праздник. Молодой человек признаётся, что каждая смена для него – праздник.

Его задача, как начальника горного участка, – оперативное регулирование работы оборудования в карьере. Свое-

временные перецепки, подготовка забоев, буровзрывных работ – словом, всего, что позволяет добывать золото.

Под неусыпным контролем 35-летнего Евгения Закатова ведут открытые горные работы 12 экскаваторов и более 70 единиц горнотранспортной техники.

Коллеги Евгения признаются, что знаний ему не занимать.

– А иначе и быть не может, – с улыбкой парирует он. – Мой отец работает на Бакырчикском предприятии машинистом экскаватора, брат – помощником машиниста экскаватора ЭКГ-15М. В таком окружении волей-неволей приобретёшь обширную базу знаний.

На горнорудное предприятие он перешёл с должности начальника рудника, а горняцким делом увлёкся ещё со студенческой скамьи.

– На прежнем месте я начинал работать помощником машиниста экскаватора и за десять лет дорос до первого руководителя. Поэтому приглашение в Polymetal воспринял как вызов самому себе. Спустя четыре года могу смело сказать: мы – хорошая компания, во всех смыслах золотая! – делится Евгений.

Когда он приехал на БГП, по его признанию, был поражён количеством современной техники, её сервисным обслуживанием и вдумчивой организацией труда. Особенно впечатлили инновационные технологии, которые используются на предприятии.

– К примеру, при отработке рудных секторов используется Topcon, – рассказывает Евгений Закатов. – Это электронная система нивелирования ковша, благодаря которой машинисты экскаватора видят 3D-отображение рудного тела. С таким подходом мало кто в Казахстане ведёт горные работы. В целом, я горжусь тем, что причастен к деятельности такого мощного предприятия.

ПЕРВЫЙ ДИСПЕТЧЕР

35-летний Иван Рощин с 2016 года работает горным диспетчером производственно-технического отдела Бакырчикского ГП. Он был первым специалистом, принятым на эту должность.

– Из здешних диспетчеров я – старожил, пришёл на БГП в возрасте тридцати лет. До этого восемь лет отработал на железорудном карьере в Костанайской области. Был диспетчером, начальником производственного отдела, – рассказывает он.

Иван – бакалавр горного дела, окончил Рудненский индустриальный институт. В функции горного диспетчера входит обеспечение взаимодействия между различными службами, обеспечивающими добычу руды: энергетиками, механической службой, автотранспортным цехом, горным участком и другими.

– Производство разрасталось на моих глазах, – продолжает наш собеседник. – В 2016 году на карьере было всего по два электрических и гидравлических экскаватора, восемь «БелАЗов», шесть самосвалов Komatsu. С тех пор парк техники значительно вырос. С 2017-го на предприятии начали внедрять автоматизированную систему диспетчеризации. По сути, это попытка применения искусственного интеллекта для управления горной техникой.

Рабочие переговоры по рации, в которых одновременно участвуют с десяток собеседников, сведут с ума кого угодно, но только не диспетчера Рощина. Он сосредоточен на процессе и легко ориентируется в непостижимой для постороннего уха какофонии звуков.

– Мой мозг работает как процессор, – улыбается Иван. – Когда каждый день трудишься в таком режиме – привыкаешь. Работа мне нравится. Руководство предприятия прислушивается к людям, поощряет оптимизирование производственных процессов.

Иван тоже из горняцкой династии. Его отец работает на карьере в Костанае машинистом насосных установок. Брат – горный мастер на Бакырчикском ГП, с ним Иван Рощин выходит в одну смену.

– Так что у меня дважды хорошая компания! – с задором подытоживает он.

Аида Жумекенова

Фото предоставлены Бакырчикским ГП и из открытых источников

Жарминский район