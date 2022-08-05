Любимое дело – верный путь к успеху

Общеизвестная фраза «найди себе хобби по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни» очень точно характеризует творчество мастера по пошиву одежды Дилнозу Гумарову. Более увлечённого человека своим делом трудно найти…

Жизнь героини повествования вполне может стать основой сюжета какой-нибудь книги или фильма…

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ САМАРКАНДА

Дилноза Гумарова родилась в солнечном Самарканде в интернациональной семье: отец – узбек, мама – таджичка. По её словам, она росла в кругу большой дружной семьи, детство было беззаботным и счастливым.

– И папа, и мама из многодетных семей, поэтому у меня было много родственников, – поделилась Дилноза. – Дяди и тёти меня очень любили и баловали. Знала, что мне всё можно (смеётся). Вообще в детстве я была пацанкой, дружила с мальчишками, заступалась за старшую сестру и младшего брата. И за себя могла постоять.

Наряду с этим в ней уживалась любовь к рукоделию. Она могла часами сидеть на балконе, шить наряды куклам, обшивать вышитыми тесёмками жияк одежду и головные уборы. Дилноза считает, что талант к ней перешёл от бабушки, которая в своё время славилась умением шить одежду любой сложности.

Тогда же у девочки появилась мечта – открыть своё ателье, которая со временем стала реальностью. Об этом расскажем немного позже, а пока о том, как судьба вела её к любимому делу…

– Родители некоторое время жили в Санкт-Петербурге, там учился младший брат, – рассказала Дилноза Гумарова. – Меня тоже перевезли туда. Очень скучала по Родине, поэтому приняла решение вернуться в Узбекистан. Тогда ещё не знала, что моё путешествие окажется судьбоносным.

С ПЕРВОЙ УЛЫБКИ, С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА…

Во время поездки возникли проблемы с документами, и семью остановили на казахстанской границе. Здесь Дилноза впервые увидела своего будущего мужа…

– Когда мы ждали поезд, заметила, что один из военных, молодой парень, постоянно смотрит на меня, – вспоминает девушка. – Он проводил нас до поезда и попросил мой адрес. Но я дала ему номер телефона моей мамы. Четыре месяца мы переписывались, потом он позвал в гости в Алматы. Родители разрешили поехать. Это была моя первая поездка в Казахстан. Через несколько дней приехали его родители и надели на мою голову платок – это один из казахских обычаев. Первого апреля 2007 года состоялась наша свадьба. Уже 16 лет живём душа в душу.

Муж – военный, поэтому молодой семье приходилось часто переезжать. Дилноза побывала во многих регионах Казахстана и в совершенстве овладела казахским языком. Как она сама признаётся, выучить язык вовсе не сложно, нужно только одно – желание.

– В нашей квартире был небольшой телевизор, показывали три канала, – сказала она. – Например, если кино шло на русском языке, внизу были титры на казахском и наоборот. Получилось само собой выучить язык. Месяца через три я могла уже спокойно общаться на казахском, поддержать любую тему.

По семейным обстоятельствам они вернулись на малую родину мужа – в Восточно-Казахстанскую область. Сейчас живут в Усть-Каменогорске, воспитывают семерых детей, старшему исполнилось 14 лет, младшему – всего два года.

– Даже не предполагала, что выйду замуж и уеду жить за границу, – отметила Дилноза Гумарова. – Ведь вся жизнь была связана с солнечным Самаркандом. Но за эти годы ни разу не пожалела. Видимо, это судьба. Сейчас по возможности мы ездим в гости к родственникам, иногда они к нам приезжают. Конечно, это случается реже, чем хотелось бы, но от того такие встречи ещё более ценные.

С «ЕҢБЕК» МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Здесь же, в Усть-Каменогорске, претворилась в жизнь её детская мечта – открыть своё дело по пошиву одежды и головных уборов.

Сначала Дилноза шила для себя и домочадцев. Позже заказы стали поступать от друзей и знакомых. Однажды в гости зашла соседка и посоветовала принять участие в Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». Девушка долго сомневалась, но всё же решилась.

По её словам, она не сразу поверила, что программа действительно работает. Согласиться подтолкнуло то, что нужна была новая швейная машина. Обратилась в Центр занятости, там помогли собрать документы. Затем прошла онлайн-курсы по проекту «Бастау бизнес», успешно сдала итоговое тестирование и получила сертификат. На защиту проекта Дилноза пришла с одной из своих работ.

– Вообще, сказали, чтобы участники принесли фотографии своих работ, – подчеркнула она. – Но когда видишь изделие вживую, впечатления совсем другие. Как раз в тот момент шила корпе для кыз узату – его взяла с собой. Члены комиссии были удивлены.

Ещё больше их удивил ответ Дилнозы на вопрос, сможет ли она совмещать уход за детьми и работу. Она сказала, что поставила условие мужу: «Если получу грант, то из летней кухни он сделает мне ателье, где мне никто не будет мешать». Через несколько дней Дилноза Гумарова узнала, что она в числе обладателей гранта. Купила новое оборудование, начала шить дома.

Со временем ей захотелось, чтобы в городе узнали о ней. Поэтому открыла небольшое ателье, которое сегодня постепенно развивается и обзаводится новыми клиентами. Дилноза шьёт курак корпе, кыз жасау, такия, тюбетейки, а также детскую одежду, чехлы на мебель, дивандеки и многое другое. Она отмечает – для неё не важно, что шить, главное – сам процесс.

– Знаю, как кроить костюм, который на вас, – с улыбкой сказала Дилноза Гумарова. – Шить – это моё. Не знаю, как объяснить… руки сами творят. У меня не бывает такого, что я не знаю, что придумать. Всегда есть идеи, всегда на подъёме. Всё получается легко. Даже не знаю, как цвета сочетаю, как мне нравится – так беру и делаю.

Богатый мир орнаментов и разнообразных украшений для одежды и головных всегда привлекал Дилнозу. В них она видела национальные мотивы, особенности культурной жизни народа. Возможно, поэтому каждое изделие, выполненное в национальном стиле, гармонично украшено узором, разным бисером, камнями. Причём, находясь на перекрёстке двух культур – казахской и узбекской – и впитав в себя своеобразие каждой, работы Дилнозы со стопроцентной точностью отражают дух того или иного народа. Будь то камзол или курак корпе, или тюбетейка – в каждое изделие заложена любовь создателя и чувствуется восточный колорит. Пожалуй, в этом и заключается секрет успеха бизнес-вумен. Особенно сейчас, когда всё больше людей интересуются хенд-мейдом и приобретают изделия, выполненные в единственном экземпляре.

ВПЕРЕДИ МНОГО ПЛАНОВ

Девушка отметила, что программа «Еңбек» – очень хорошая поддержка для тех, кто хочет начать своё дело, но не имеет финансовой возможности и опыта. После обучения у неё появилась уверенность в собственных силах. Однако на достигнутом останавливаться не собирается. Дильноза поделилась, что мечтает расширить производство. Возможно, даже воплотить в жизнь собственный проект – двухэтажное здание, на втором этаже которого расположится ателье, а на первом – магазин изделий ручной работы.

– Хочу приобрести лазерный станок для выбивки орнаментов и вышивальную машину, – резюмировала она. – Было бы здорово расшириться, открыть цех, в котором можно шить и военную форму, и национальную одежду, и заниматься лоскутным шитьём.

Думается, творческий запал, уверенность в своих силах и, конечно, безудержное желание шить позволят Дилнозе Гумаровой претворить идеи в жизнь. Она уверена, любимое дело – верный путь к успеху.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Дилнозы Гумаровой