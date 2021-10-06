Любимая классика и творческие новинки

В Усть-Каменогорске прошёл концерт «Еңселі елім – ертеңім», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В большом зале «Ертіс концерт» для зрителей выступил оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита. Занавес мероприятия был открыт исполнением кюя Байжигита «Ерке атан». В ходе концертной программы артисты исполнили не только национальные музыкальные произведения, но и саундтреки, ставшие визитками известных фильмов.

Как отметил главный дирижёр оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита Шалкар Рысханов, только «Серпер» Курмангазы и «Бұлбұл» Латифа Хамиди оркестр исполняет давно, все остальные творческие номера стали для публики новинками.

Так, в исполнении музыкантов прозвучали произведения «Жаңа ғасыр» К. Алдекенова, «Печатная машинка» Л. Андерсона, «Ертіс толғауы» Д. Кенешулы и многие другие. Также нельзя не упомянуть блестящие инструментальные номера, в основу которых легли знакомые многим мелодии из фильмов «Такси» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

– Наша последняя очная встреча с публикой состоялась в июне, это было закрытие концертного сезона. В Национальный день домбры организовали онлайн-концерт. В этом сезоне мы впервые встречаемся с нашими любимыми зрителями лично, – подчеркнул Шалкар Рысханов.

Помимо артистов оркестра своим творчеством зрителей одарили Айжан Мазкенова, Вячеслав Ткач, Арника Байбусынова, Юлия Юрочкина, Альмира Нургожина, Нургуль Кабдоллаева и другие.

Стоит отметить, что новую концертную программу аудитория приняла на ура.

– В последнее время праздничными концертами мы наслаждались только в онлайн-формате. Наконец-то увидели выступления наших земляков вживую. Очень соскучились по таким программам. Надеюсь, что скоро пандемия завершится, и нам удастся полностью вернуться к прежней жизни, – поделилась жительница областного центра Айман Жумабеккызы.

Во время мероприятия особое внимание организаторы уделили соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Соблюдалась социальная дистанция, зрители находились в масках, к тому же в здание их впускали исключительно по приложению Ashyq.

Гульжан Естаева