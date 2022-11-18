Инфраструктура

Льётся чистая водица

18.11.2022
885

В Аягозском районе 45 из 50 населённых пунктов обеспечено питьевой водой.

Так, на данный момент более 30 тысяч человек, проживающих в населённых пунктах, могут пользоваться централизованным водоснабжением.

По информации районного акимата, работа в этом направлении продолжается. В текущем году реализуются несколько значимых проектов, связанных с обеспечением населения чистой питьевой водой.

Среди них – строительство водопроводной сети в Аягозе. В рамках проекта сети и сооружения водоснабжения построят на 37 улицах города. Местное руководство планирует завершить эти работы в следующем году. В настоящее время проложено 14 километров водопровода.

– Завершено строительство водозабора и водопроводных сетей в селе Байкошкар. В селе Корык работы продолжаются. В результате, централизованной чистой питьевой водой будут обеспечены 1040 человек. Сейчас идёт корректировка проектно-сметной документации, – сообщили в акимате Аягозского района.

Ещё один важный проект реализуется в посёлке Актогай – строительство водозаборных сооружений. Протяжённость водопроводных сетей здесь составляет 31,438 км. После завершения всех работ, качественной питьевой водой планируется обеспечить 2938 местных жителей.

Ания Есмухамет

Аягозский район

18.11.2022
885

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