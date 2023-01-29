Лёгкость в каждом па

Умение танцевать – это не только способность красиво двигаться под музыку, но и дар передавать свои чувства посредством языка тела. На сцене порой танцоры могут с помощью движений рассказать целую историю.

Как и в любом другом деле, в танцевальном искусстве, вне зависимости от его вида, важна основа. Постановка головы, рук, бёдер и стоп, шаги и ракурсы – всё это важные элементы любого сценического танца, в том числе и балета. Навыкам именно классического именитые хореографы обучают артистов восточноказахстанского ансамбля народного танца «Алтай» на своём четырёхдневном мастер-классе. Балетными гуру стали Айжан Карымбаева – репетитор по балету в государственном академическом театре танца РК и преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и Сержан Кауков – заслуженный артист РК, лауреат государственной молодёжной премии «Дарын», призёр международных конкурсов, солист многих мировых театров. Они приехали в Усть-Каменогорск по приглашению руководителя ансамбля – Тимура Кожахметова.

– Наш ансамбль был создан при КГКП «Ертіс концерт» в 2020 году по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова. В настоящее время в коллективе работает 28 артистов: 18 девушек и 10 парней. За столь короткое время мы уже успели принять участие в конкурсах областного и республиканского уровня, выступить на международных площадках и стали лауреатами Республиканского и Международного конкурса среди профессиональных коллективов. Репертуар ансамбля состоит из танцев народов мира, классической, современной хореографии и стиля модерн, – рассказывает художественный руководитель коллектива. – Такие мастер-классы важны, потому что это повышение уровня профессионализма артистов, пополнение багажа их базовых знаний и навыков. Прохождение обучения у мастеров такого уровня равносильно познанию чего-то абсолютно нового. За время работы со мной или с другим местным хореографом танцоры привыкают к нашему «почерку», а появление нового человека – это другие энергия, постановка, движения.

Тимур Кожахметов считает, что всё это даёт артистам больше возможностей развиваться именно в области хореографии, танцоры становятся на ступеньку выше как в исполнении, так и в практике. Это мнение подтверждает и его коллега – Айжан Карымбаева.

– С коллективом ансамбля «Алтай» я работаю уже второй раз, приезжала в 2021 году, тогда был мастер-класс по модерну, и мы подготовили постановку «Саки». Радует, что состав остался почти тот же, это значит, ребятам здесь нравится, они заинтересованы, растут в профессиональном плане, уже более растанцованные, чем два года назад. Конечно, сказываются отличные условия, созданные для репетиций, большой и тёплый зал. За последнее время они часто выезжали с гастролями, много выступали, это тоже играет немаловажную роль, – говорит хореограф.

По словам Айжан Карымбаевой, в этот приезд они с коллегой делают акцент на классическом танце. В профессиональные танцевальные ансамбли артисты приходят с базовым образованием либо без него. Базовое образование – это восемь лет обучения в хореографическом училище, то есть высокий уровень подготовки артистов балета. В нашем региональном ансамбле народного танца «Алтай» немногие участники имеют базу и задача хореографов подтянуть их до более высокого, профессионального уровня. Урок классического танца артистам преподаёт блистательный артист балета, солист многих театров, известный не только в Казахстане, но и по всему миру – Сержан Кауков.

– У ребят из ансамбля достаточно высокий уровень профессионализма, но всегда есть куда расти, особенно в танцевальном искусстве, поэтому важно проходить мастер-классы, получать знания у новых педагогов, знакомиться с другими коллективами и, конечно же, много выступать. Артист растёт, когда он ездит на гастроли, выступает на разных площадках, – считает именитый хореограф.

Возможности учиться у мастеров своего дела, безусловно, рады участники ансамбля. Танцоров не пугает даже необходимость целыми днями находиться на занятиях, повторяя балетные па несметное количество раз.

– Мастер-классы сложные, но очень интересные. За эти несколько дней мы узнали много нового, подняли свой уровень как в классическом танце, так и в модерне, отработали движения и разучиваем новую танцевальную постановку, – рассказала артистка ансамбля Анель Ешмухамбетова.

К слову, по специальности Анель – инженер-технолог, окончила университет в прошлом году. Но с детства девушка занимается танцами, и четыре года назад начала танцевать на профессиональном уровне уже в ансамбле «Алтай». После окончания университета Анель Ешмухамбетова сделала выбор в пользу своей мечты и решила строить танцевальную карьеру. Профессиональные навыки Анель и её коллеги будут ежегодно улучшать на мастер-классах и занятиях известных хореографов, радуя своих зрителей всё более яркими и интересными постановками.

Аяужан Утеулинова

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