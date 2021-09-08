Лёгкое дыхание

В областном фтизиопульмонологическом центре начали лечить пациентов с бактериальной пневмонией.

Пульмонологическое отделение медучреждения рассчитано на 60 коек круглосуточного стационара, при этом важным условием является исключение коронавирусной инфекции.

По сведениям пресс-службы фтизиоцентра, решение о создании дополнительного пульмонологического отделения продиктовано в целях распределения потока пациентов с коронавирусной и бактериальной пневмонией, тем самым обеспечив доступность качественной медицинской помощи жителям области с «обычной» пневмонией.

Стоит отметить, что у специалистов этой больницы опыт лечения органов дыхания солидный и достаточно успешный. В отделении работают врачи-фтизиатры, пульмонологи высшей квалификационной категории – Шарбат Калиева, Ботагоз Жайлаубаева, а также опытные медицинские сёстры.

– В лечении пациентов нам также помогают параклинические специалисты клинико-диагностической и бактериологической лабораторий, рентген-службы, – отмечают врачи пульмонологического отделения. – При осложнениях подключаются торакальные хирурги, которые проводят дренирование, эндоскопические промывания бронхов, бронхоблокации, пункцию.

При тяжёлых диагностических случаях созывается мультидисциплинарная группа, в которую входят пульмонолог, фтизиатр, торакальный хирург, онколог Многопрофильного центра онкологии и хирургии. Медики совместно дифференцируют заболевание и определяют тактику лечения.

Буквально с первых же дней работы отделения начали поступать первые слова благодарности, в которых пациенты отмечают профессионализм врачей, медицинских сестёр и заботу младшего медицинского персонала.

– Вчера меня привезли в крайне тяжёлом состоянии, думала, что не выживу, – делится 58-летняя жительница города Алтая. – Сразу же подключили кислородный концентратор, дали антибиотики. Сегодня чувствую себя гораздо лучше – температура спала, уменьшились хрипы, дышать стало легче, даже появился аппетит.

Медики фтизиоцентра также рассказали, в чём отличие бактериальной пневмонии и коронавирусной. По их словам, бактериальная пневмония – это инфицирование лёгких бактериями, при вирусной пневмонии первичное повреждение лёгких вызывает вирус.

– Бактериальная пневмония – это чаще всего односторонняя пневмония, а коронавирусная – двухсторонняя, – поясняют врачи. – Симптомы при бактериальной пневмонии ярко выражены: быстрый переход от сухого кашля к кашлю с обильной мокротой зелёного и жёлтого оттенков, в лёгких прослушиваются множественные влажные хрипы. При вирусной пневмонии наблюдаются симптомы общего недомогания – лихорадка, озноб, тянущие боли в мышцах, головные боли, а кашель может отсутствовать либо будет сухой, незначительный. В лёгких прослушивается только жёсткое дыхание без хрипов либо с единичными сухими хрипами.

Врачи отмечают, что бактериальная пневмония требует обязательного лечения антибиотиками, отхаркивающими препаратами. Последствия осложнений – абсцесс лёгкого, сепсис, развитие токсического шока, отёка лёгкого и так далее, вплоть до летального исхода.

Факторами риска возникновения бактериальной пневмонии могут быть недавно перенесённая ОРВИ, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая обструктивная болезнь лёгких, иммунодефицитные состояния, дисбактериоз, сахарный диабет.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО ФПЦ