Лёд тронулся, движение остановлено

В Курчумском районе закрыли ледовую переправу «Кызыл ту» – движение техники по льду стало опасным.

По данным управления административной полиции Департамента полиции ВКО, ледовая переправа, соединяющая побережья Курчумского и Кокпектинского районов, закрыта для движения всех видов транспортных средств с 28 марта в связи с сезонным потеплением и активным таянием льда.

Ведомство призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный весенний лёд.

– На одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъёмностью. Поэтому, выезжая на лёд переправы, закрытой для движения транспорта, водители подвергают опасности свою жизнь и жизни пассажиров, находящихся в салоне машины, – отметили в Департаменте полиции ВКО.

Автомобилистам также следует внимательно отнестись к составлению маршрутов с учётом введённых ограничений и соблюдать требования установленных запрещающих дорожных знаков.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Курчумский район