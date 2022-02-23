Лёд таит опасность

В Восточно-Казахстанской области провели учения по спасению рыболовов.

По легенде спасатели должны были оказать помощь рыбакам, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Для этого задействовали вертолёт «Казавиаспас» МИ-171. Учебная тренировка прошла в Усть-Каменогорске, на котлованах комбината нерудных материалов. Это место выбрано не случайно – здесь в зимний период чаще всего собираются за любимым хобби десятки рыбаков.

– Терпящим бедствие рыболовам на помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области на вертолёте «Казавиаспас» МИ-171, – рассказал заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Евгений Егоров. – С помощью лебёдки спасатель-профессионал спустился для эвакуации рыболова с тонкого и опасного льда. Он буквально повис в воздухе. Вертолёт принял удобное положение, и на борт по лебёдке доставили пострадавшего.

Стоит отметить, во время проведения таких сложных спасательных операций опыт пилотов и спасателей очень важен в режиме зависания вертолёта на довольно большой высоте. Руководил полётом опытный пилот «Казавиаспас» Арманбек Алимжанов, за плечами которого более трёх тысяч часов, проведённых в небе. Также должны быть слаженными действия экипажа и сотрудников службы ЧС. Перед полётом всё снаряжение было тщательно проверено.

Специалисты отмечают, что основная цель учений – привлечь внимание восточноказахстанцев к проблеме безопасности на льду, а также отточить мастерство оказания помощи в экстренных условиях. В нашем регионе порядка двух тысяч водоёмов, где ради улова некоторые люди рискуют жизнью и здоровьем. Так, в осенне-зимний период на водоёмах области утонули уже три человека.

Спасатели в очередной раз напоминают: только соблюдение элементарных правил безопасности на льду поможет избежать чрезвычайной ситуации. Стоит помнить, с наступлением весеннего периода лёд становится рыхлым и непрочным, рыбакам не следует выходить на тонкий лёд.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДЧС ЧКО