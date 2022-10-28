Лучший студент колледжа

Слышала, что в Казахстане проводится конкурс, где выбирают лучших студентов, обучающихся в колледжах. Будет ли в этом году организован такой конкурс, и кто может участвовать в нём?

Рената Хайрулина, Уланский район

Действительно, Министерство просвещения ежегодно проводит конкурс по поддержке талантливых студентов колледжей и популяризации рабочих профессий.

Победители получают не только сертификаты и ценные призы, но и приглашения на работу по специальностям, которым они обучаются, от работодателей. Так, по итогам конкурса в прошлом году были трудоустроены около 50 участников конкурса Топ-100.

По информации пресс-службы Министерства просвещения, в конкурсе могут принять участие студенты, являющиеся победителями регионального, национального и международного чемпионатов WorldSkills, научных конференций, победители олимпиад, различных конкурсов, спортивных соревнований, представители творческих коллективов, авторы проектов, инновационных идей и стартап-проектов.

– Конкурс состоит из трёх этапов – внутренний, региональный и республиканский. По итогам регионального этапа каждый регион определит 10 студентов, которые будут соревноваться на республиканском уровне. Затем лучшие из лучших будут определяться нашими соотечественниками посредством онлайн-голосования в период с 1 по 15 ноября на сайте проекта TOP 100 OUTSTANDING KZ TVET STUDENTS. На этом же сайте размещена вся информация об участниках, – рассказал исполняющий обязанности директора Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернат Жунусов.