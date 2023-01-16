Лучший хозяйственник

Животновод из Тарбагатайского района стал победителем республиканского конкурса.

Аким Тарбагатайского района Дархан Жоргекбаев вручил почётную грамоту министра сельского хозяйства РК победителю конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Казахстан» жителю района Ерғали Мешелову.

Напомним, День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности является одним из профессиональных праздников, обозначенных в календаре Казахстана.

В рамках празднования в стране был организован такой конкурс. Его цель – стимулирование развития личного подсобного хозяйства (ЛПХ), обобщение и пропаганда положительного опыта ведения такого вида хозяйства.

Конкурс проходил в три этапа – районный, областной и республиканский. В конкурсе по Тарбагатайскому району принимали участие три собственника ЛПХ. Победителем был признан Ерғали Мешелов. Затем он успешно прошёл областной этап и завоевал призовое место по республике, заняв второе место.

Марк Касымов

Тарбагатайский район