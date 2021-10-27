Вести из районов

Лучший учитель

27.10.2021
15

В Зайсанском районе выбрали лучшего учителя самопознания.

Отделом образования Зайсанского района в средней школе имени М. Ломоносова проведён районный этап республиканского конкурса «Лучший педагог предмета «Самопознание».

Конкурс направлен на профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих распространение и развитие программы нравственно-духовного образования «Самопознание».  

Все участники пришли на конкурс с хорошей подготовкой и большим творческим потенциалом. По решению компетентного жюри, учитель  средней школы имени Абая Бахыткуль Аубакирова набрала самый высокий балл по всем направлениям. Она удостоилась Гран-при и получила путёвку на областной этап этого конкурса.

Ерик Абитов 

Зайсанский район

27.10.2021
15

Еще новости

Спорт, доступный каждому

27.10.2021

За честь региона

26.10.2021

«Умный» офис

25.10.2021

Еловая аллея

25.10.2021
Back to top button