Лучший учитель

В Зайсанском районе выбрали лучшего учителя самопознания.

Отделом образования Зайсанского района в средней школе имени М. Ломоносова проведён районный этап республиканского конкурса «Лучший педагог предмета «Самопознание».

Конкурс направлен на профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих распространение и развитие программы нравственно-духовного образования «Самопознание».

Все участники пришли на конкурс с хорошей подготовкой и большим творческим потенциалом. По решению компетентного жюри, учитель средней школы имени Абая Бахыткуль Аубакирова набрала самый высокий балл по всем направлениям. Она удостоилась Гран-при и получила путёвку на областной этап этого конкурса.

Ерик Абитов

Зайсанский район