Лучший студент 

Студент Глубоковского аграрного колледжа вошёл в число победителей областного тура республиканского проекта «Топ-100 студентов колледжей РК».

Проект, организованный Министерством образования и науки РК, направлен на поддержку талантливой молодёжи, популяризацию рабочих профессий и лучших студентов организаций ТиПО, достигших успеха благодаря знаниям, навыкам и таланту.

В аграрном колледже был проведён отборочный тур, в котором приняли участие трое лучших студентов колледжа, учащиеся второго курса – Владимир Турышев, Дмитрий Кубенов и Ерасыл Сырымұлы.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе КГУ «Глубоковский аграрный колледж» Нины Хилькевич, эти студенты были выбраны в качестве конкурсантов неслучайно.

– Ребята отличаются добросовестным отношением к учёбе и активным участием в жизни колледжа, занимают призовые места, участвуя в предметных олимпиадах разного уровня, в том числе дистанционных, – отмечает Нина Васильевна.

В отборочном туре лучший результат показал Ерасыл Сырымұлы, обучающийся по специальности «Сварочное дело», квалификация «Электрогазосварщик». Молодому человеку доверили защищать честь родного колледжа в областном этапе.

Студенты 85 колледжей региона выполняли множество конкурсных заданий, подтверждая свои знания и практические навыки. И здесь студент Глубоковского аграрного колледжа оказался в числе лидеров. Он вместе с 20 восточноказахстанскими учащимися колледжей получил возможность принять участие в республиканском туре.

– Лучшие студенты определялись посредством онлайн-голосования. За проектом наблюдали потенциальные работодатели, которые вручат победителям Job offer и примут их на работу после завершения учёбы, – пояснила Нина Хилькевич.

За успешное прохождение областного тура Ерасыл Сырымұлы был награждён почётной грамотой Управления образования ВКО, а также получил приглашение на прохождение производственной практики в ТОО «Промтехмонтаж».

Все трое студентов аграрного колледжа, участвовавшие в проекте, были премированы администрацией колледжа.

Бахыт Сарсембаева

Фото Глубоковского аграрного колледжа

Глубоковский район