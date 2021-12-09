Лучший студент в СНГ

Семейчанину Мирату Жаксылыкову только 21 год, а он уже ведёт за собой полуторатысячную армию студентов Восточного Казахстана. Прирождённый лидер, он с детства привык к железной армейской дисциплине и понятию нерушимости данного мужского слова. Увлечённый учёбой и музыкой, спортом и общественной жизнью, он стал не только лучшим лидером студентов ВКО, но и завоевал титул лучшего студента СНГ в год 30-летия Независимости Казахстана.

Мират Жаксылыков родился на стыке тысячелетий. Он появился на свет в семье сотрудника правоохранительных органов, где всё было подчинено железной дисциплине. Старший брат, взяв под опеку младшего, сумел донести до мальчика, что такое «быть настоящим мужчиной». Да и слова у него не расходились с делом. Мират ещё в школу не пошёл, когда старший брат поступил в лицей «Жас Ұлан», который успешно окончил, потом была служба по контракту в армии, учёба в военном институте и служба в воздушно-десантных войсках Казахстана.

Надо ли говорить, что вслед за братом в специализированный мужской лицей для одарённых детей «Жас Ұлан» в Семее поступил и младший.

– У нас говорят, что «Жас Ұлан» – школа жизни. И это действительно так. Все свои достижения, выработанные привычки, пунктуальность и обязательность – всё это результат воспитания, данного в лицее. Семь лет – не вся жизнь, но эти семь лет – на всю жизнь, – признался Мират.

Попав в казарму в 10 лет, он не расстроился: перед глазами был живой пример брата и отца, 28 лет прослужившего в правоохранительных органах. Хотя другие мальчишки скучали и долго привыкали к новой взрослой жизни, вдали от родных и тёплых маминых рук.

Именно здесь, в мужском лицее, Мират не только проявил себя как талантливый ученик, занимаясь только на отлично, но и как исполнитель патриотических песен. Со своими концертными номерами он объездил чуть ли не всю страну. Впрочем, не только музыка увлекала молодого улана. Он серьёзно занимался и армейским рукопашным боем, стал кандидатом в мастера спорта. Кстати, Мират Жаксылыков до сих пор с удовольствием занимается спортом, если удаётся выкроить хотя бы часок.

А когда пришла пора сдавать главный экзамен – Единое национальное тестирование, Мират даже не переживал. Знал, что справится.

– После того как ты понюхал порох учений с марш-бросками, сдать ЕНТ практически ничего не стоит. Тем более что я был уверен в своих знаниях. Поэтому по совету брата настроился, что это просто очередной пробный экзамен, и спокойно отвечал на все вопросы, – вспоминает наш герой.

Он сдал экзамен на отлично и получил аттестат особого образца. Но государственный образовательный грант не получил, потому что выбрал специальность «Юриспруденция»: хотел защищать права и свободы простых граждан.

Конечно, учиться в университете Алихана Букейханова помогли родители. Именно здесь студент-первокурсник сумел раскрыть весь свой потенциал. Он не только прилежно учился, грызя гранит науки, но и быстро влился в ряды студенческого актива. Сначала как исполнитель патриотических песен, а потом и как один из активных общественных деятелей, проявив в этом деле недюжинные способности и явные задатки лидера.

Всего за год он заработал в университете репутацию одного из ведущих студентов, которого не только заметили, но даже присвоили ректорский грант за отличную учёбу и активную деятельность. Вскоре Мират Жаксылыков был избран председателем Восточно-Казахстанского филиала «Альянса студентов Казахстана». Именно в этом качестве он вместе со своей командой отстаивал права студентов, когда в 2020 году, после смены ректора в одном из университетов Семея, у них отняли ректорские гранты на обучение. Молодые правозащитники, изучив все документы и материалы, добились того, что почти восемь десятков студентов вновь получили возможность учиться за счёт ректорского гранта.

– Быть лидером в среде молодёжи, студентов – дело непростое. Самое главное – это завоевать их доверие. К счастью, нам с ребятами это удаётся – студенты доверяют нам, как своим родителям. Особенно те, кто учится по программе «Серпін». Они приезжают с юга и юго-запада страны, оторванные от родителей, с другим менталитетом и представлениями о жизни. Мы стараемся с первых же дней взять их под своё крыло, создать уют и помочь им обрести чувство защищённости, – поделился опытом наш герой.

Конечно, в одиночку работать с армией активистов, насчитывающей полторы тысячи студентов, невозможно. Поэтому плечом к плечу с лидером «Альянса студентов Казахстана» по ВКО работает его команда. Каждый из них проверен не в одном ответственном деле. Ребята ежегодно организуют и проводят летние и зимние студенческие лагеря, работают с волонтёрскими отрядами, разрабатывают благотворительные проекты, акции, молодёжные форумы. Неудивительно, что студенческого лидера дома можно увидеть лишь в час ночи, а с родными он видится всего дважды в год – во время коротких зимних и летних каникул.

По рекомендации вуза в 2020 году он принял участие в конкурсе «Лучший студент Казахстана». 900 студентов со всей республики подали заявки на участие в этом конкурсе, каждый из них провёл большую работу, чтобы завоевать право на высокое звание лучшего из лучших в Казахстане. Свой проект представил членам жюри и Мират Жаксылыков. Он исследовал тему, как молодёжная политика может способствовать развитию экономики и экологии в регионе, приведя примеры из собственной практики. Потенциал нашего героя был по достоинству оценен: он стал одним из лауреатов конкурса, получив звание «Лучший студент Казахстана – 2020» и право защищать честь страны на аналогичном конкурсе в масштабах СНГ.

Здесь уже количество участников конкурса достигло 1800 человек. Но и здесь лидер студенчества из Семея не ударил в грязь лицом, доказав, что в небольшом городе можно и нужно работать так, чтобы стать примером для других. Так, в мае нынешнего года семейчанин Мират Жаксылыков вошёл в топ-10, завоевав титул «Лучший студент СНГ – 2021». А под занавес года, накануне празднования 30-летия Независимости Казахстана, Мирату вручили премию акима Восточно-Казахстанской области как «Лучшему студенческому лидеру области», о чём «Рудный Алтай» уже рассказывал своим читателям.

Успехи и звания не вскружили голову студенту третьего курса. Все его мысли о том, что до конца учёбы осталось совсем ничего и нужно готовиться к защите дипломной работы. Да и о будущем пора бы задуматься. Окончив военную кафедру и получив звание лейтенанта запаса, Мират планирует связать свою дальнейшую жизнь с работой в правоохранительных органах. Он считает, что сможет принести пользу своей Родине, служа в рядах антикоррупционной службы или Комитете национальной безопасности РК.

Софья Соболевская

Фото из личного архива Мирата Жаксылыкова

Семей