Лучший спектакль международного фестиваля

Русский драматический театр имени Ф. М. Достоевского получил Гран-при III Международного театрального фестиваля «ТеАrt-Көкше», который 4–8 октября собрал лучшие коллективы Казахстана, России, Кыргызстана, а также совместный проект Германии, Кыргызстана и Украины.

– Мы много приглашений за последний год из-за пандемии отклонили и наконец-то смогли вырваться на творческий форум – в гостеприимный Кокшетау, который постепенно становится театральным центром Казахстана благодаря организованному здесь на высшем уровне международному театральному фестивалю. Волнение перед выступлением на конкурсе присутствовало, – признался директор театра Яков Горельников. – Но волнение хорошее, творческое.

Напомним, что в 2019 году обладателем Гран-при I Международного театрального фестиваля «ТеАrt-Көкше» стала именно труппа из Семея. Тогда семейчане победили с «Ревизором», кстати, также поставленным Рачей Махатаевым, как и сценическое сочинение на тему повести Бориса Васильева «Завтра была война», которое буквально потрясло зрителей и строгое международное жюри в 2021 году.

В другом городе, на другой сцене спектакль из Семея завершился оглушительными аплодисментами и криками: «Браво!».

Во время разбора после показа жюри отметило, что театр находится в тренде современного искусства. Театральный критик, профессор искусствоведения Государственного университета театра и кино имени Руставели из Тбилиси Лаша Чхартишвили подчеркнул, что труппе и режиссёру удаётся создавать абсолютно разные спектакли и образы, избегая штампов. Например, члены жюри только в конце спектакля узнали в персонаже Люберецком артиста Александра Сухова, хотя всего два года назад хвалили его за роль Хлестакова в «Ревизоре».

– Здесь всё очень продумано и стильно сделано. Когда слышишь «Завтра была война», начинаешь ждать чего-то давно сказанного. Но это прочтение абсолютно свежо и оригинально. Это, скорее, метафизическое произведение, где погружаешься в мир детей, которые живут мечтой о любви, а рядом бродит смерть. А какая смерть – 1941-го года или другая – здесь не столь важно, – подчеркнул театральный критик из Казани Нияз Игламов.

Худрук Бишкекского драмтеатра Цыцыгма Умуралиева говорила о том, что нашему театру удалось создать спектакль, который просто необходим зрителям – от детей до самых пожилых, потому что он поднимает главные вопросы – для чего живёт человек и как ему нужно жить.

– Ну, что поделать – хорошая труппа, – призналась председатель жюри Сания Кабдиева, профессор кафедры истории и теории театрального искусства Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. – Ребята не просто хорошо играют на сцене, они ещё и играют на разных музыкальных инструментах, поют, танцуют. Персонажи говорят о тех проблемах, которые сейчас очень актуальны – о целях в жизни, нужно ли подчиняться требованиям сильным мира сего или следовать велению своего сердца.

Очень много хороших слов сказали профессионалы в адрес режиссёра Рачи Махатаева, который сделал из повести советских лет современную постановку на все времена.

После таких слов, казалось, что судьба Гран-при решена. Но это отнюдь не так. Ведь семейчанам выпала честь открыть фестиваль, впереди было выступление сильнейших театров. Кроме того, возникала мысль, которую было трудно отогнать, её точно сформулировал артист Вячеслав Макеев:

– Я не сомневался, что у нас замечательный спектакль, но второй раз в одну воронку…

Действительно, пойдёт ли жюри на то, чтобы через два года вновь признать лучшим спектаклем постановку того же самого режиссёра и той же самой труппы? Жюри в итоге тоже оказалось выше штампов и вынесло справедливый вердикт к огромной радости зрителей, которые в эти дни очень мощно поддержали своих кумиров в соцсетях, болея за них и желая победы.

Айгуль Биданова

Семей