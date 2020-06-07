В Усть-Каменогорске состоялся областной конкурс имени Ахмета Байтурсынова за звание «Үздік оқытушы».

Организатором мероприятия выступило Управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области.

В конкурсе приняли участие преподаватели городских и районных языковых центров в возрасте от 23 до 40 лет. В борьбу за звание «Үздік оқытушы» (лучший преподаватель) вступили девять участников. Причем двое из них – представители Кокпектинского района и Курчатова – в онлайн-режиме.

По словам и.о. руководителя областного управления по развитию языков Розы Толемысовой, конкурс направлен на повышение профес-

сионально-педагогического творчества преподавателей и улучшение процесса обучения государственному языку. По его результатам определился победитель, который получил путевку на участие в республиканском конкурсе.

– Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень подготовки, и каждый из них достоин победы, – отметила Роза Толемысова. – Но поскольку путевка на республиканский конкурс только одна, соответственно и победитель выбран один. Стоит отметить, что с самого начала проведения этого конкурса – практически 15 лет, представители от нашего региона всегда занимали самые высокие места. Ни разу не возвращались без

наград.

Конкурс состоял из четырех основных этапов, которые позволили выявить преподавателей, владеющих современной инновационной методикой.

По условиям первого тура конкурса, 15-минутные видеоуроки участников (демонстрация открытого урока) для начинающего уровня А1 казахского языка, размещенные на странице Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области instagram vkotil2018, оценивались онлайн-голосованием. В ходе подведения итогов конкурса учитывалось число «лайков» и отзывы пользователей социальных сетей.

Во втором туре участники конкурса выполнили тестовые задания, включающие вопросы как по методике обучения, так и о жизнедеятельности и творчестве Ахмета Байтурсынова. На третьем этапе им предстояло отвечать на ситуативные вопросы по педагогике и психологии.

В итоговом туре компетентное жюри оценило достижения конкурсантов. Каждый участник умело демонстрировал свои инновационные методические наработки в преподавании государственного языка.

В состав жюри были приглашены ученые вузов, представители Института повышения квалификации педагогических работников по ВКО, Центра профессионального образования ВКО, ВК гуманитарного

колледжа.

Победителем конкурса и обладателем Гран-при стала преподаватель «Школы возрождения языков и культуры народов Восточного Казахстана» акимата города Усть-Каменогорска Гульнур Курмангалиева. Она получила путевку на участие в республиканском туре конкурса.

– Я впервые пробую свои силы в таком конкурсе, очень рада, что победила, – поделилась впечатлениями она. – Наряду с победой я получила колоссальный опыт, который буду применять в своей профессиональной деятельности.

Первое место заняла преподаватель Восточно-Казахстанского лингвистического центра Назерке Серикбек, второе место – преподаватель казахского языка «Центра обучения языкам» акимата района Алтай Жанар Карменова. Третье призовое место присудили преподавателю «Школы возрождения языков и культуры народов Восточного Казахстана» акимата города Усть-Каменогорска Алмагуль Абдуллиной.

Участники конкурса награждены специальными дипломами и ценными подарками от Управления по развитию языков ВКО.

Марк Касымов

По заказу управления

по развитию языков ВКО