Лучший подарок к новому учебному году

В Риддере состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной средней школы. Это первый социальный объект, построенный в моногороде за годы Независимости.

В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– С 1974 года в Риддере ждали эту школу. Через год начнётся возведение ещё одной школы на 600 мест, – сообщил глава региона. – Также в городе строится уникальный медицинский комплекс: больница и поликлиника, оснащённые современным оборудованием. И уже через несколько дней, по просьбе местного населения, приступим к реконструкции Дома культуры. Таким образом, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева программа обновления социальных объектов будет реализована в максимально короткие сроки.

Открытие общеобразовательной средней школы № 11 в 6-м микрорайоне Риддера стало настоящим праздником для горожан.

– Моя старшая внучка Каусар пошла в первый класс. И мы очень рады, что её путь к знаниям начался именно в новой, светлой, современной школе. Для детей созданы такие условия, что мне самому захотелось вновь стать учеником! – поделился впечатлениями житель Риддера Болат Сагындыков. – Спасибо Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, акиму области Даниалу Ахметову и руководству города за такой подарок к новому учебному году! Пусть наше государство процветает и развивается во благо будущих поколений!

В этом учебном заведении будут получать знания 600 детей в одну смену, преподавать – 34 педагога, из них восемь – учителя начальных классов и 26 учителей-предметников. Учащихся, которые проживают в отдалённых от школы микрорайонах, будут привозить на специальном автобусе.

– Школа построена при поддержке акима области в рамках национального проекта «Комфортная школа», который реализуется по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Обучение планируется вести на казахском и русском языках. На данный момент сформирован контингент учащихся с 1 по 10 классы. В здании оборудованы две библиотеки, есть большой и малый спортивные залы, оснащённые душевыми, раздевалками, а также всем необходимым инвентарём. Для учеников обустроены гардеробные зоны в виде индивидуальных металлических шкафов на замке, предметные кабинеты, оснащённые новой мебелью и интерактивным оборудованием по стандартам и требованиям к современным условиям образования, – сообщили в школе.

Кроме классных комнат есть кабинеты новой модификации по химии, физике, биологии, информатике, мультимедийно-лингафонные кабинеты для языковых дисциплин, мастерские по деревообработке, керамике со станками для уроков технологии у мальчиков и мастерские с кухонной зоной по приготовлению пищи, зоной кройки и шитья для уроков технологии

у девочек.

На втором этаже расположен просторный актовый зал вместимостью 130 человек, оснащённый музыкальной аппаратурой. В нём будут проходить все школьные торжественные мероприятия, праздничные концерты.

Отдельную гордость у сотрудников школы вызывает третий блок здания школы. В нём размещена столовая на 200 посадочных мест, оборудованная бытовой техникой, обеденными столами и стульями, зоной раздачи готовой продукции.

Особо стоит отметить оснащённость здания в плане современного управления и безопасности, а также требований инклюзивного образования. Так, в рекреации на первом этаже в направлениях к блокам начального, старшего и среднего звена оборудованы пандусы, есть вахта, комната видеонаблюдения и охраны, лифты, автоматизирована система подачи звонков. Переходы по блокам разделены отдельными входными группами.

Теперь учителя и учащиеся Риддера будут в комфортных условиях покорять новые вершины знаний, совершать открытия и развиваться в условиях, соответствующих всем требованиям времени.

Меруерт Бахтиярова