Лучший по профессии

Капитан полиции Талгат Зайнолдин стал лучшим оперуполномоченным Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

С 30 сентября по 2 октября прошёл республиканский конкурс «Лучший оперуполномоченный». В конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников оперативных подразделений МВД Республики Казахстан принимали участие 17 победителей из всех областей и городов. В их числе – оперуполномоченный группы по раскрытию имущественных преступлений отделения криминальной полиции города Риддера ДП ВКО капитан полиции Талгат Зайнолдин.

Соревнования проходили в три этапа. Первый этап включал проверку физической подготовки – конкурсанты должны были проявить себя в беге на 100 и 1000 метров, а также в подтягивании. Затем последовала стрельба из огнестрельного оружия. Третий и завершающий этап – тестирование на знание законодательства РК.

– Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и охрана общественного порядка – это главные задачи сотрудников органов внутренних дел. Для добросовестного исполнения служебного долга полицейский должен быть профессиональным и образованным, – сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Министр подчеркнул, что сегодня самые сложные и запутанные преступления раскрываются благодаря знаниям и навыкам оперативных работников, их настойчивости, самоотверженности, смелости и оперативной смекалке в борьбе с преступностью.

Вместе с тем, по его словам, в последнее время всё больше преступлений переходят в цифровую среду. Только с начала года по стране зарегистрировано свыше 16 тысяч фактов интернет-мошенничества, что составляет почти 15 процентов от всех преступлений.

– Увеличивается и количество других преступлений, при совершении которых используются информационные технологии, – сообщил глава ведомства. – Поэтому в условиях нынешних реалий, помимо базовых знаний оперативно-розыскной деятельности, оперативникам необходимо развивать навыки и умения работы с цифровыми технологиями.

Итоги конкурса были оглашены 2 октября. В тот же день прошла церемония награждения участников и победителей.

– По итогам конкурса нам, сотрудникам криминальной полиции, министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев вручил благодарственные письма и памятные подарки. Это событие много для меня значит, – рассказал капитан полиции Т. Зайнолдин. – Считаю, что конкурс прошёл на высшем уровне, ведь участие в нём принимали лучше оперативники нашей страны.

Нужно отметить, что у Талгата Зайнолдина за спиной немалый стаж работы. За девять месяцев этого года капитан полиции раскрыл 25 преступлений личным сыском, 27 – по горячим следам и два тяжких преступления. Также он разыскал пять преступников и нашёл восемь человек, числившихся без вести пропавшими. Именно Талгат Зайнолдин в августе текущего года за несколько дней раскрыл жестокое убийство матери троих детей, произошедшее в Риддере.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ДП ВКО