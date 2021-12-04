Учитель из Усть-Каменогорска победил в международном конкурсе «Лучший педагог СНГ – 2021».

В одном из прошлых номеров «Рудного Алтая» мы писали, что учитель физической культуры и спорта, старший вожатый средней школы № 17 имени М. Ауэзова Руслан Исраилов занял первое место в республиканской педагогической олимпиаде «Талантливый учитель – одарённым детям». Недавно стало известно, что молодой педагог принёс ещё одно достижение в копилку области.

Объединением юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» был организован международный конкурс «Лучший педагог СНГ – 2021» среди специалистов в сфере образования. Учитель из Восточно-Казахстанской области решил направить свою научную работу для участия в этом конкурсе. Тема его исследований – «Формирование потребности в активных занятиях физической культурой и спортом в процессе индивидуализации физического воспитания современной школы».

В результате научная работа Руслана Исраилова была оценена по достоинству и вошла в сборник лучших трудов научно-педагогических работников СНГ «Лучшие в образовании – 2021». Кроме того, его наградили дипломом первой степени и специальной медалью за вклад в развитие науки и образования «Лучший педагог – 2021».

– Поскольку я обучаюсь в докторантуре и пишу диссертацию, сейчас моё внимание направлено на научную деятельность. Горжусь, что моя научная работа признана одной из лучших. Я долго проводил исследования, ставил эксперименты, – поделился Руслан Исраилов. – Благодарен за поддержку своему непосредственному руководителю, директору школы № 17 Елене Саакян, коллегам и ученикам.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников