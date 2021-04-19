Лучший физрук 

Педагог из Аягозского района стала победителем областного конкурса.

Региональный центр «Шығыс» Управления образования Восточно-Казахстанской области провёл дистанционный областной конкурс среди учителей физической культуры. Аягозский район на нём представила учитель физической культуры средней школы № 1 Эльмира Ниханбаева. Преподаватель со стажем работы около 30 лет продемонстрировала своё мастерство и выполнила все условия конкурса на высоком уровне.

По итогам мероприятия Эльмира Ниханбаева стала обладателем звания «Лучший учитель физической культуры – 2021» и получила путёвку на республиканский конкурс.

Как отметили представители Регионального центра «Шығыс», конкурс направлен на развитие профессиональной и творческой деятельности по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогических работников по физической культуре.

Юрий Пааль

Аягозский район