Вести из районов

Лучший физрук 

19.04.2021
8

Педагог из Аягозского района стала победителем областного конкурса. 

Региональный центр «Шығыс» Управления образования Восточно-Казахстанской области провёл дистанционный областной конкурс среди учителей физической культуры. Аягозский район на нём представила учитель физической культуры средней школы № 1 Эльмира Ниханбаева. Преподаватель со стажем работы около 30 лет продемонстрировала своё мастерство и выполнила все условия конкурса на высоком уровне. 

По итогам мероприятия Эльмира Ниханбаева стала обладателем звания «Лучший учитель физической культуры – 2021» и получила путёвку на республиканский конкурс. 

Как отметили представители Регионального центра «Шығыс», конкурс направлен на развитие профессиональной и творческой деятельности по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогических работников по физической культуре. 

Юрий Пааль 

Аягозский район 

19.04.2021
8

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