Лучший друг – спасательный круг

В Усть-Каменогорске прошла акция «Спасательный круг».

Нынешнее лето балует восточноказахстанцев солнечной погодой, а столбик термометра временами поднимается выше 35 градусов по Цельсию. Спасение от жары жители области находят в водоёмах. При этом они купаются в местах, не оборудованных для этих целей, что приводит к трагическим последствиям. Так, по информации пресс-службы Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, за период купального сезона в регионе утонули 28 человек, из них девять детей. В Усть-Каменогорске на водоёмах погибли двое взрослых и двое детей.

Для профилактики трагедий на воде спасатели ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО, УЧС Усть-Каменогорска провели на пляже «Самал» акцию «Спасательный круг». Отдыхающих ознакомили с правилами, которые нужно соблюдать при купании, средствами спасения, необходимыми для оказания помощи тонущему человеку.

Там же прошли соревнования на правильность броска спасательного круга утопающему. Так, при обнаружении человека за бортом спасатель выполняет отработанный алгоритм действий: снимает круг с крепления вытянутой рукой, делает два-три взмаха от плеча к плечу либо один большой размах, выбрасывает круг плашмя за борт так, чтобы средство спасения оказалось рядом с пострадавшим, но ни в коем случае не попало в него. Ведь спасательный круг тяжелый и может причинить травму вплоть до потери сознания. Все, кто справились с заданием, получили от спасателей награды. Работа по повышению культуры безопасности на водоёмах продолжится до конца купального периода.