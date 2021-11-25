В республиканском конкурсе на звание «Лучший детский сад-2021» победило дошкольное учреждение из Жарминского района.

Онлайн-конкурс был организован Ассоциацией руководителей учебных заведений РК Qazaqstan Education среди общеобразовательных и специализированных школ, лицеев и гимназий.

Педагоги детского сада «Айгөлек» отдела образования Жарминского района представили свой конкурсный материал на тему «Опыт работы дошкольных организаций образования». По итогам двух этапов конкурса детсад «Айгөлек» удостоился диплома I степени в номинации «Лучший сельский детский сад Республики Казахстан».

По словам заведующей детского сада Алтыншаш Узбековой, конкурс прежде всего направлен на достижение современного качества дошкольного образования в условиях новых образовательных стандартов.

Аида Жумекенова

Жарминский район