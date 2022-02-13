Лучший бомбардир Евро-2022

Воспитанник Аягозской спортивной школы признан лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2022 года.

Игрок сборной Казахстана Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 по футзалу. Спортсмен из Аягоза смог забить семь голов на турнире, а также отметился двумя результативными передачами. При этом сборная Казахстана завершила своё выступление на начальной стадии плей-офф турнира и сыграла только четыре матча. В четвертьфинале наша команда уступила сборной Украины.

Биржан Оразов забил семь голов и на два мяча опередил трёх результативных россиян. Он стал четвёртым лучшим бомбардиром Евро в истории, команда которого не дошла даже до полуфинала. Ранее таких результатов добились португалец Рикардинью (2016), итальянец Саад Ассис (2010) и серб Предраг Раич (2007).

Ерик Абитов

Фото предоставлено акиматом Аягозского района

Аягозский район