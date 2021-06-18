Лучшие выпускники

В Глубоковском районе 13 выпускников стали обладателями нагрудного знака «Алтын белгі».

Аким района Тамара Рахимжанова поздравила ребят на своих официальных страницах в соцсетях, отметив, что каждый из них является гордостью своей школы.

Знака отличия удостоились выпускники Белоусовской средней школы № 1 – Темирлан Бахтияров, Мухтар Мерекеев, Александра Солдатова, Ляйля Толеубекова, Сәни Кален; средней школы им. О. Бокея – Елдар Аянбаев, Дана Мухамадиева; средней школы им. Д. Кунаева – Ерасыл Азатханов; Верх-Березовской средней школы – Никита Половин; средней школы им. А. Байтурсынулы – Балғын Бидахмет; Переваловской средней школы – Динура Шәкенова; Кожоховской средней школы – Назигүл Серікбаева, Ново-Иртышской средней школы – Назерке Рамазанова.

Глава района пожелала выпускникам не останавливаться на достигнутом, каждый день двигаться вперёд, преодолевая все жизненные трудности.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Глубоковский район