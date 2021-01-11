Вести из районов

Лучшие в своём деле

11.01.2021
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В канун Нового года в Курчумском районе объявлены победители премии «Озат» («отличный», «передовой», «лучший») за 2020 год. Ими стали представители самых разных профессий.  

В торжественной обстановке победители награждены дипломами и ценными подарками. «Лучшим учителем года» названа педагог-математик Курчумской средней школы № 4 Альфия Тухметова, «Лучшим медработником» – заместитель главного врача центральной районной больницы Ляйлим Шокаева, «Лучшим предпринимателем» – хозяйка популярного в районе кафе Роза Нуролданова, «Лучшим фермером» – Бауржан Икамбаев 

Ещё одним подарком для победителей стал концерт, в который во-
шли яркие творческие номера артистов отдела культуры. Стоит отметить, что подобная церемония проходит в канун любимого всеми праздника ежегодно. 

Рысбек Жантыкеев  

Фото автора  

Курчумский район 

 

11.01.2021
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