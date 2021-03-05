Лучшие в республике 

Сборные команды мужчин и юношей ДЧС ВКО стали победителями чемпионата РК по пожарно-спасательному спорту.

В Нур-Султане завершились XXIX зимний чемпионат среди мужчин, VII зимний чемпионат среди женщин и VI зимний чемпионат среди юношей по пожарно-спасательному спорту.

Эти спортивные состязания заключаются в выполнении разнообразных комплексов приёмов, применяемых в практике тушения пожаров, в индивидуальном и групповом зачёте.

В соревнованиях приняли участие восемнадцать команд из всех регионов страны (сборные областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент), а также Кокшетауского технического института Министерства по ЧС РК. В общей сложности 272 участника. По итогам состязаний команды мужчин и юношей Восточно-Казахстанского областного Департамента по ЧС заняли первое общекомандное место, а женская сборная ВКО расположилась на пятой строчке турнирной таблицы.

Восточноказахстанские спортсмены ярко проявили себя и в индивидуальных зачётах: в подъёме по штурмовой лестнице в окно третьего этажа учебной башни среди юношей в старшей возрастной группе первое место занял Динмухамед Абильбаев, второе – Артур Азизов. Среди юношей младшей группы первым был Глеб Колмаков.

В состязаниях по преодолению 100-метровой полосы среди юношей в старшей возрастной группе первым был Динмухамед Абильбаев, победителем в средней группе юношей стал Виктор Коршак, третье место в этой же группе занял Эльдар Авилов. В младшей группе юношей Глеб Колмаков пришёл к финишу третьим. Чемпионом в двоеборье среди мужчин стал Максат Романов.

– Ребята занимаются под моим руководством порядка двух-четырёх лет. Многодневные тренировки, упорство и целеустремлённость спорт-сменов помогли показать такие высокие и весомые результаты, – отметил тренер по пожарно-спасательному спорту юношеской сборной команды ДЧС ВКО Михаил Филатов.

Дмитрий Одинцов

Фото пресс-службы ДЧС ВКО