500 литров наурыз коже, полтонны плова и несколько тысяч горячих баурсаков раздали гостям в Amanzholov University

Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова с грандиозным размахом продемонстрировал лучшие традиции празднования Наурыз мейрамы. Колоритные национальные наряды, спортивный дух народных состязаний, рекой льющийся наурыз коже, атмосфера единства и добра витала в воздухе.

Не так давно, президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал беречь и развивать национальную культуру. Как подчеркнул Глава государства: «Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни. Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания».

Amanzholov University сделал всё, чтобы воссоздать национальный праздник, во всех его красках. Театрализованные шоу в национальном стиле, масштабные выставки, ярмарка ремесленников, креативные конкурсы на приготовление национальных блюд – это только часть грандиозного празднования Наурыза. Перед вузом установили семь белоснежных юрт, посетители ознакомились с колоритом внешнего и внутреннего убранства праздничной юрты, в «аулах» Абая и Ыбырая Алтынсарина, Каныша Сатпаева и Динмухамеда Кунаева, Сарсена Аманжолова и Канипы Битибаевой, Юмаша Увалиева – с жизнью и деятельностью этих выдающихся личностей.

Коллективом вуза были приготовлены полтонны сочного плова, пара тысяч пышных баурсаков и 500 литров наурыз коже. Торжественная музыка и национальные танцы зазывали гостей со всех уголков района, аксакалы и юноши давали благословения Бата беру, молодые акыны соревновались в айтысе.

Все желающие показывали свои навыки в национальных видах спорта – поднятию овцы, перетягиванию каната, қазақша күрес, тоғызқұмалақ, асық ату, аударыспақ. Также был представлен один из ярких древних казахских обычаев – тұсау кесер. Право дать малышу «путёвку в жизнь» предоставили одному из почётных гостей торжества.