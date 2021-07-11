Лучшие подарки

На прошедших выходных вся страна праздновала День столицы. К знаменательному дню и в честь 30-летия Независимости Казахстана в Уланском районе открылись социально значимые объекты.

В селе Мамай батыр в рамках акции «Туған жерге тағзым» уроженцы и выходцы из Уланского района – семья Зейнолда за свой счёт построила арку перед въездом в село. Общая сумма инвестированных средств составила 10 млн тенге. Территория вокруг арки была благоустроена, там высадили 30 саженцев голубой ели. Аким Уланского района Ренат Курмамбаев поблагодарил меценатов, а также всех жителей села Мамай батыр, которые помогали в строительстве арки.

– Эта арка возведена за счёт шести братьев из семьи Зейнолда, которые 30 лет назад вернулись на свою историческую родину и в данное время проживают в различных уголках нашей страны, но не забывают о своём родном районе. Пусть у нас будет больше таких объектов, украшающих населённые пункты, – отметил Ренат Курмамбаев.

В селе Бозанбай в рамках реализации плана «100 конкретных шагов» был открыт офис «Сервисного акимата». Проектный офис позволит улучшить и облегчить получение государственных услуг. Теперь жителям Бозанбайского сельского округа и села Бозанбай не нужно искать различные отделы государственных учреждений, все услуги можно будет получить в одном здании.

В честь праздника в селе Алмасай в рамках реализации плана «100 конкретных шагов» был открыт фельдшерско-акушерский пункт. По информации Рената Курмамбаева, для открытия фельдшерского пункта было приобретено отдельное здание, проведён капитальный ремонт, поставлено медицинское оборудование, проведено центральное водоснабжение. В фельдшерско-акушерском пункте будут работать медицинские работники, прошедшие специальную подготовку.

Дарья Антон

Фото из открытых источников