Лучшие из лучших 

Хоккей

Два игрока «Торпедо» стали лучшими в текущем чемпионате Казахстана. Лучшие из лучших 

Отдел по проведению республиканских соревнований назвал лучших игроков первого месяца текущего чемпионата Казахстана по хоккею PRO HOKEI LIGASY (на основании статистических показателей) по четырём категориям: вратарь, защитник, нападающий и молодой игрок. В расчёт шли встречи с 19 по 31 октября включительно, в список попали два игрока «Торпедо». 

Так, лучшим вратарём назван голкипер «Торпедо» Максим Сидоров. Он является одним из главных «творцов» уверенного старта усть-каменогорской команды в чемпионате. Максим Сидоров выиграл 6 из 6 своих матчей, пропуская в среднем 1,17 шайбы при 95,9 процента отражённых бросков. В его активе также одна сухая игра и несколько очень важных сейвов. 

Лучшим защитником стал капитан «Торпедо» Александр Угольников. Он ещё с первых матчей доказал, что будет лидером защитных редутовустькаменогорцев в этом сезоне. Причём Александр Угольников справлялся как со своими прямыми обязанностями, так и преуспел в атаке. За 7 матчей он заработал 7 (5+2) баллов за результативность при показателе полезности (+4). Стоит отметить, что по итогам октября 91-й номер «Торпедо» (вместе с партнёром по команде Александром Шином) являлся лучшим снайпером лиги. 

Лучшим молодым игроком стал Диас Гусейнов из команды «Снежные Барсы», а лучшим нападающим назвали Захара Пархоменко из «Номада». 

Ответить