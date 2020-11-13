Лучшие из лучших 

Два игрока «Торпедо» стали лучшими в текущем чемпионате Казахстана.

Отдел по проведению республиканских соревнований назвал лучших игроков первого месяца текущего чемпионата Казахстана по хоккею PRO HOKEI LIGASY (на основании статистических показателей) по четырём категориям: вратарь, защитник, нападающий и молодой игрок. В расчёт шли встречи с 19 по 31 октября включительно, в список попали два игрока «Торпедо».

Так, лучшим вратарём назван голкипер «Торпедо» Максим Сидоров. Он является одним из главных «творцов» уверенного старта усть-каменогорской команды в чемпионате. Максим Сидоров выиграл 6 из 6 своих матчей, пропуская в среднем 1,17 шайбы при 95,9 процента отражённых бросков. В его активе также одна сухая игра и несколько очень важных сейвов.

Лучшим защитником стал капитан «Торпедо» Александр Угольников. Он ещё с первых матчей доказал, что будет лидером защитных редутовустькаменогорцев в этом сезоне. Причём Александр Угольников справлялся как со своими прямыми обязанностями, так и преуспел в атаке. За 7 матчей он заработал 7 (5+2) баллов за результативность при показателе полезности (+4). Стоит отметить, что по итогам октября 91-й номер «Торпедо» (вместе с партнёром по команде Александром Шином) являлся лучшим снайпером лиги.

Лучшим молодым игроком стал Диас Гусейнов из команды «Снежные Барсы», а лучшим нападающим назвали Захара Пархоменко из «Номада».