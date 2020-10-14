Стоматологи областного центра помогают друг другу в освоении новых компетенций в рамках государственного проекта «Старшие сеньоры».

Программа позволяет действующим предприятиям, осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах экономики, пригласить ведущего эксперта к себе на предприятие и получить профессиональные рекомендации.

В проекте «Старшие сеньоры» приняли участие специалисты-стоматологи, пожелавшие повысить свой уровень знаний и практических умений. Государство оплатило услуги опытного стоматолога Айдына Базилгаламова, который провёл курсы для сотрудников одной из городских клиник.

За несколько дней специалист сумел существенно обогатить знания, умения и навыки молодых коллег. Причём касаются они не только непосредственно лечения, но и работы с пациентами.

– Миссия в рамках проекта «Старшие сеньоры» проходит очень успешно, сотрудники клиники начали активно применять полученные знания на практике и приятно удивлять своих пациентов новыми техниками лечения, – отметили в региональной Палате предпринимателей.

Стоматологи выразили благодарность за прекрасную возможность повысить свой профессиональный уровень. Они уверены, что знания – это лучшие инвестиции.

Аида Жумекенова