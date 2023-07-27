Лучшие идеи – на поверхности

С чем связано снижение объёма частных инвестиций в экономику региона? Чего не хватает туриндустрии для полноценного развития?

Эти и другие вопросы стояли на повестке очередного заседания областного акимата под председательством акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева.

НАЙТИ ОПОРНЫЕ ТОЧКИ

Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области Фархат Бельбеев отметил, что по всем ключевым отраслям в регионе сохранена положительная динамика, на стадии реализации находятся крупные проекты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона. Так, за последнее полугодие в экономику области инвестировано 258,4 миллиарда тенге, темп роста составляет 115,3 процента, индекс физического объёма – 110,7 процента. Однако есть и отрицательные моменты.

– При общем росте инвестиций на 10,7 процента наблюдается снижение по частным инвестициям, в том числе по районам: Уланскому – 44,1 процента, Глубоковскому – 57,1 процента, Шемонаихинскому – 64,5 процента, Зайсанскому – 85,8 процента и району Самар – 88 процентов, – сообщил Фархат Бельбеев.

Если учитывать, что в общем объёме инвестиций частные средства занимают 73,2 процента, бюджетные – 26,8 процента, то вопрос крайне актуален.

Как подчеркнул Ермек Кошербаев, чтобы повысить инвестиционную привлекательность городов и районов, необходима оценка баланса потребления и производства.

– Чтобы предприниматель вкладывал деньги, он должен видеть потребности рынка, от которого и будет получать прибыль, – сказал глава региона. – Ни по одному району никто ёмкость рынка не считал. Вы не знаете, что у вас производится. Нужно определить опорные точки для инвестиций. Управление экономики вкупе с отраслевыми управлениями прежде всего должны определиться с приоритетными направлениями развития. В каждом районе должны знать всё, что происходит в области, только тогда будет общая картина. Необходимо мыслить стратегически.

АКИМЫ В ОТВЕТЕ

Также глава региона подверг критике работу акимов в сфере здравоохранения.

По официальной информации, в регионе снизились показатели смертности от туберкулёза на 28,6 процента, злокачественных новообразований – на 3,1 процента, и заболеваемости туберкулёзом – на 1,8 процента. Однако по таким заболеваниям, как болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования, наблюдается рост.

Помимо этого, в первом полугодии зарегистрированы один случай материнской смертности и 32 (!) младенческой.

Показатель младенческой смертности выше областного наблюдается в районах Самар, Алтай, Риддере, Шемонаихинском и Глубоковском районах.

По словам специалистов, чаще причиной трагичного исхода становятся врождённые патологии и недоношенность плода.

– Что вы делаете для того, чтобы такого не было? – обратился Ермек Кошербаев к акимам городов и районов. – Такое впечатление, что никто из вас не озаботился этим вопросом. В районах есть специалисты, которые должны следить за состоянием рожениц и вести разъяснительную работу с ними. Если есть показания, их нужно отправлять в областной центр. Каждый случай материнской и младенческой смертности должен являться предметом отдельного разбирательства. Во внутреннем рейтинге акимов этот вопрос будет учитываться одним из первых. Аким отвечает за всё. Поэтому буду с вас спрашивать.

Глава региона поручил подготовить отчёты, которые должны содержать не просто информацию о материнской и младенческой смертности, заболеваемости болезнями системы кровообращения, онкозаболеваниями и туберкулёзом по районам, а также те меры, которые планируется предпринять.

НЕ СТОИТ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД

Нашу область по праву называют жемчужиной для туристов, второй Швейцарией, седьмым континентом. Восточный Казахстан славится уникальной природой, здесь есть все виды ландшафта, которые позволяют развивать всесезонный внутренний туризм. Однако на деле полностью раскрыть туристический потенциал не получается.

Концепцию развития отрасли представил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Елдос Байрахметов.

Чтобы увидеть реальную картину потока туристов, он предложил провести аналитическое исследование совместно с сотовыми операторами. Также были представлены идеи запуска трамвая-кофейни, проведения различных информационных туров для блогеров РК и ближнего зарубежья, фестивали, устраивать международные туристские форумы…

– Также необходимо создать региональные туристские визит-центры, которые помогут туристам получить дополнительную информацию и решить проблему регулирования туристского потока, перенаправляя их по определённым маршрутам для соблюдения рекреационной нагрузки на природную среду, – поделился Елдос Байрахметов.

Аким области отметил, что нужно масштабировать опыт успешного развития турсферы. Как пример – село Коробиха Катон-Карагайского района и Поперечное города Риддера, в которых развивается это направление. Также для обмена опытом нужно встречаться с теми, кто на протяжении долгого времени показывает успешные результаты.

– Не надо ничего придумывать, – резюмировал Ермек Кошербаев. – Идеи на поверхности, они только требуют масштабирования. Нужно с акимами районов обсудить перспективы развития, посмотреть опыт Коробихи, опыт Зайсана. Почему бизнес туда пришёл, что получилось, что нужно для его дальнейшего развития? Нужно встречаться с теми людьми, которые сегодня являются бренд-амбассадорами туризма.

Татьяна Кравченко