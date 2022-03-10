Лучшие хозяюшки

В Шалабайском сельском округе выбрали лучшую хранительницу очага.

В конкурсе «Үй ханшайымы», направленном на формирование семейных ценностей среди молодёжи, приняли участие три представительницы прекрасного пола.

Конкурсантки подготовили видеопрезентацию о себе, в которой показали свои кулинарные способности, доказав, что счастливы в том доме, где пахнет пирогами.

Кроме того, они продемонстрировали жюри творческие способности, а также качества, присущие настоящим казахским женщинам, – скромность, гостеприимство, знание народных обычаев и традиций.

Непростая задача стояла перед судейской коллегией. Каждая из хранительниц очага была по-своему интересна и уникальна.

После подсчёта баллов жюри приняло решение – главную премию присудить Индире Мухажановой. Первое место завоевала Салтанат Нургалиева, второе – Енлик Ержанова.

Аида Жумекенова

Жарминский район