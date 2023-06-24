Лучшие бренды Востока

Около 80 ведущих производителей Восточно-Казахстанской области представили свои товары на ежегодном региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» и выставке «Одно село – один продукт». Девять победителей будут бороться за звание лучших на республиканском этапе конкурса в Астане.

Традиционно организаторами конкурса-выставки выступили региональная Палата предпринимателей и акимат Восточно-Казахстанской области.

Как отметил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Елдос Байрахметов, конкурс проводится уже более пятнадцати лет. Продукция восточноказахстанских предпринимателей известна по всей стране.

– Мы всегда стараемся делать упор на импортозамещение, поддержку отечественных товаропроизводителей и качество продукции, – подчеркнул Елдос Байрахметов. – Товары из Восточного Казахстана могут вполне конкурировать с зарубежными аналогами. Поэтому предприятия нашей области нередко занимают призовые места во всех номинациях на республиканском уровне.

Выставка проходила в формате ярмарки. Посетители могли ознакомиться и приобрести продукцию лучших товаропроизводителей региона, а участники – установить новые деловые контакты с потенциальными бизнес-партнёрами и поставщиками.

Индивидуальный предприниматель Жанна Токтархан продемонстрировала светильники и ростовые торшеры в виде цветов, а ещё детские «ночники» в виде зверей и героев мультфильмов.

– Я занимаюсь этим уже четыре года, но многие пока не знакомы с нашей продукцией, – пояснила она. – Есть и те, кто думает, что эти цветы из пенопласта или пластика. На самом деле, они изготавливаются из фоамирана, евролона и сафтина. Мы решили принять участие в выставке, чтобы восточноказахстанцы оценили наши изделия, проверили их качество.

Одно село – один продукт

Впервые в 2023 году во всех областях Казахстана проводятся выставки участников проекта «Одно село – один продукт», который является частью программы «Мен кәсіпкер», созданной в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Проект создан для развития женского предпринимательства в Казахстане. Главная цель – повышение благосостояния, уровня жизни простых граждан, содействие женщинам-предпринимателям в расширении рынков сбыта их продукции, с дальнейшим выходом на экспорт.

По словам представителя НПП «Атамекен», руководителя республиканского проекта «Одно село – один продукт» Руслана Молдагаипова, эта инициатива появилась в Японии в семидесятых годах прошлого века. Проект был основан на различных методах производства товаров с использованием местных ресурсов. Такой подход в Стране восходящего солнца дал начало многим перспективным идеям, которые позже выросли в мелкий, средний и даже большой бизнес.

– Опыт Японии заимствован более чем тридцатью странами мира. Его также начали широко применять и в Казахстане, – пояснил Руслан Молдагаипов.

Шестнадцать представительниц женского бизнес-сообщества Восточного Казахстана представили на выставке «Одно село – один продукт» свою продукцию. На брендированных стендах можно было увидеть и приобрести товары местных мастеров: чай, специи, жент, курт, кумыс, медовую, рыбную продукцию, мыло, одежду, изделия из кожи и шерсти и другое.

Специально созданный бренд-комитет в составе 20 представителей бизнес-сообщества, государственных органов и средств массовой информации в ближайшие дни отберёт по итогам выставки десять лучших проектов.

Триумфаторы конкурса

В 2023 году конкурс «Лучший товар Казахстана» по Восточно-Казахстанской области определил победителей. Конкурсанты традиционно были представлены в трёх номинациях, в каждой – по три победителя.

Так, в номинации «Лучшие товары производственного назначения» первое место заняло ТОО «Казахстанское промышленное предприятие» (Усть-Каменогорск). Второе место – ТОО «Производственно-торговая компания «IZOTERM» (п. Глубокое). Третье – ИП «Попов Виктор Сергеевич» (район Алтай).

В номинации «Лучшие товары для населения» победители расположились в следующем порядке: первое место – ИП «Arlan» (Усть-Каменогорск). Второе – ТОО «ПКП «Рауан» (Усть-Каменогорск) и третье место – ИП «Shanyraq» (Усть-Каменогорск).

В номинации «Лучшие продовольственные товары» первое место заняло ТОО «Восток-Молоко» (Усть-Каменогорск). Второе – ТОО «Алтын Казан ШҚ» (Усть-Каменогорск), третье место – ИП «Дакиев Ержан Мейрамович» (Шемонаихинский район).

Приз зрительских симпатий получило ТОО «Global Invest International» (бренд «Медовая марка») из Глубоковского района. Приз за активное участие – ТОО «Qabyl Agro» из Зайсанского района.

В разные годы победителями республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» становились семь предприятий из нашего региона. Это – АО «Силумин-Восток», ТОО «Эмиль», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Бриссоль», ТОО «СП «Аксу-Дзен», АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

– Мы благодарим наших производителей за активное участие в выставке «Лучший товар Казахстана». За то, что они производят качественную продукцию и достойно представляют наш регион, – отметил на церемонии награждения победителей директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой