Лучше раньше, чем опоздать

С начала года погода не перестаёт преподносить нам сюрпризы. Резкие перепады температуры воздуха, обильные осадки, сильный ветер и гололёд… Нестабильность погодных условий может осложнить паводковую ситуацию в Восточно-Казахстанской области.

По многолетнему синоптическому прогнозу паводок на реках региона ожидается обычно со второй декады марта и длится по июнь. Интенсивность подъёма уровня воды в реках и формирование склоновых потоков может увеличиваться за счёт резкого повышения температуры воздуха и осадков.

Однако стоит отметить, что мониторинг паводкоопасных мест специалисты ведут постоянно. Ведь, как известно, лучше предупредить, чем бороться с последствиями…

Ежегодно проводится профилактическая работа по дроблению льда на реках области. Это помогает предотвратить подтопление населённых пунктов. Осенью прошлого года специалисты провели очистку арыков и каналов, перед началом паводков 2023 года очистку произведут повторно.

Напомним, работы проводятся в рамках реализации в регионе Дорожной карты противопаводковых мероприятий, рассчитанной на 2021–2023 годы.

Как ранее сообщил руководитель отдела по мобилизационной подготовке аппарата акима ВКО Еркен Сарсембинов, в этом году запланированы очистка русла реки Жарлы в Зайсанском районе, берегоукрепительные работы на Ульбе в селе Черемшанка Глубоковского района и реке Сарымсакты в Катон-Карагайском районе.

Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Ерлан Балтабаев уточнил, что всего в регионе 71 населённый пункт подвержен подтоплению паводковыми и талыми водами. Угроза подтопления снята в 15 населённых пунктах, минимизирована – в 46, под угрозой остаются – десять.

Негативно повлиять на обстановку могут сложившиеся погодные условия. На протяжении первой декады января восточноказахстанцы наблюдают резкую смену температуры воздуха, обильные осадки и сильный ветер. Непогода не только создаёт серьёзные неудобства коммунальным службам и жителям, но и может спровоцировать критическую паводковую ситуацию в начале весны. По информации филиала РГП «Казгидромет», на девятое января высота снежного покрова в области находится в интервале от семи до 114 сантиметров. Самое большое количество снега выпало в Курчумском районе и районе Алтай.

Не порадует погода и в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, десятого января на севере, востоке, юге области ожидается снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный 9–14, на севере, востоке области 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днём минус 15–20° С, на севере области – до минус 25° С. В Усть-Каменогорске – переменная облачность, ночью снег. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью и днём 15–17° С ниже нуля.

11 января на севере, востоке области ожидается снег, низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер западный, северо-западный 9–14, 11 января на севере, востоке области 15–20 м/с. Температура воздуха ночью в отдельных районах может достигать до минус 40° С, 12 января – 43° С ниже нуля.

Очевидно, что ситуация меняется с каждым днём. Чтобы минимизировать риски возможных паводков, специалисты круглосуточно следят за изменениями. Так, на днях в областном центре сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями городского акимата обследовали паводкоопасные участки. В их числе – Малый ручей в районе Гавани и Старой Согры.

– По результатам мониторинга на этих участках протекаемость воды и обстановка стабильная, ледяных зажоров и заторов не выявлено, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО. – Участки, где возможны переливы, взяты на контроль, по мере необходимости будет организована очистка русел и мостовых переходов. Работа продолжается на ежедневной основе и взята на особый контроль акиматом и УЧС города.

В районе Алтай был печальный опыт подтопления населённых пунктов. Чтобы ситуация не повторялась, акцент ставят на превентивные меры. Так, в этом году в рамках плана мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду на 2023 год предусмотрены расчистка русла реки Грязнушки, устранение проран на дамбе на реке Березовке в посёлке Зубовск, восстановление арычной системы в селе Тургусун и дноуглубительные работы на реке Погорелка в селе Парыгино.

Аналогичные работы по подготовке к предстоящему паводкоопасному периоду проводятся и в других районах области.

Стоит помнить, что ответственность за ситуацию в паводковый период несут и обычные жители. Чтобы избежать возможных подтоплений жилых домов и хозяйственных построек, восточноказахстанцам необходимо вовремя чистить дворовую территорию от снега, не засорять отходами и печной золой арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, прочищать их, заранее подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета