Сборник произведений писателей Восточно-Казахстанской области «Солнечный круг» признали за рубежом лучшей книгой для детей.

Инициатором составления сборника стала председатель Восточно-Казахстанского областного литературного объединения «Звено Алтая» Наталья Матвеева. Примечательно, что выпуск книги был приурочен к 100-летию литературного объединения.

Сборник по праву можно назвать удивительным, ведь он вобрал в себя лучшие произведения наших известных прозаиков-земляков – Алибека Аскарова, Марата Кабанбаева, Серика Габдуллина, Шурбану Бейсеновой и других. Поэзия в юбилейном издании представлена стихотворениями Серика Габдуллина, Ларисы Мартыновой, Михаила Немцева, Светланы Шуваловой…

Богатое содержание книги украшают иллюстрации талантливого художника Татьяны Орловой, хорошо известная постоянным читателям «Рудного Алтая». Многие годы иллюстрации Татьяны Филипповны украшали и страницы нашего издания.

Яркие, красочные рисунки дополняют создаваемый авторами образ, играют с воображением и фантазией. Читатель погружается в другой мир, полный увлекательных событий и сказочных историй.

Безусловно, гордостью для нашего региона стало признание сборника за рубежом. Так, творение восточноказахстанских авторов «Солнечный круг», участвуя в ежегодном конкурсе «Лучшая книга Алтая» в Барнауле, получило номинацию «Лучшая книга для детей». Более того, издано 300 экземпляров, которые пополнили книжные фонды библиотек области.

– Книга настолько привлекательна, – поделилась сотрудник КГУ «Централизованная библиотечная система имени О. Бокея» Усть-Каменогорска Ирина Каланчина, – что её сразу хочется взять в руки. Когда откроешь, не хочется отрываться, так она интересна и содержанием, и иллюстративным материалом. Мы очень рады, что книга выходит к читателю в большой свет.

Александра Исаева