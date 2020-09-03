Лучшая келин региона

В преддверии 175-летнего юбилея Абая в рамках национального проекта Birgemiz: sabaqtastyq прошли областные онлайн-конкурсы «Шуақты шаңырақ» и «Аяулы жас келін – 2020».

Церемония награждения победителей прошла в областном Доме дружбы – центре общественного согласия.

– Эти мероприятия направлены на пропаганду семейных ценностей, повышение гражданской активности молодых семей и поддержку акции «Будь дома», – сообщила руководитель Молодёжного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Всё начинается с семьи!

В онлайн-конкурсе «Шуақ—ты шаңырақ» приняли участие семь молодых семейных пар в возрасте от 18 до 29 лет из городов и районов Восточно-Казахстанской области, имеющих одного и более детей. Конкурс прошёл в сети Instagram.

Победителей и призёров определили по решению жюри и количеству лайков. Каждый этап оценивался индивидуально, в итоге выставлялся общий балл. Конкурс состоял из шести этапов, и на выполнение условий каждого давалась неделя.

Чемпионами стала семья Бауыржановых из Семея. Второе место завоевала семья Сагатбековых из Аягозского района, которая также взяла приз зрительских симпатий. Замкнула тройку лидеров семья Уркимбаевых из Абайского района.

В другом онлайн-конкурсе, «Аяулы жас келін – 2020», приняли участие одиннадцать келинок региона в возрасте от 18 до 29 лет. Состязание снох состояло из четырёх этапов, с размещением видеоматериалов в соцсетях. В случае равного количества баллов, выставленных жюри, были подсчитаны лайки от пользователей сети.

– Пришлось проявить всё своё обаяние, кулинарное мастерство и творчество, – призналась обладательница Гранпри Назгуль Толымбеккызы из Абайского района. – Соперницы по конкурсу мне достались сильные.

В итоге первое место заняла Нургуль Кадырова из Бескарагайского района, второе – Асем Нурсапарова из Катон-Карагайского района, третье – Зауре Мырзағали из Усть-Каменогорска.

Также члены жюри поощрили участниц в отдельных номинациях. Отличились Мөлдір Камзаева из Тарбагатайского района, Макпал Туганбаева из Урджарского района и Айгуль Сахаргалиева из Глубоковского района.

Ева Ким