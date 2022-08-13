Луч знаний как путеводная звезда

В рамках празднования 177-й годовщины со дня рождения Абая Кунанбайулы в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского прошёл литературно-музыкальный вечер, где говорили о жизни и творчестве великого поэта и мыслителя.

Участники вечера вспомнили о детских годах поэта, когда отец Кунанбай отправил мальчика учиться в Семипалатинск, в медресе Ахмета ризы. Как отметил профессор Университета им. Шакарима, кандидат исторических наук Амантай Исин, современная наука под иным углом рассматривает учёбу Абая в мусульманском медресе. Взгляды на жизнь казахской знати середины и второй половины XIX века изменились. Роль Кунанбая в жизни его сына современное абаеведение расценивает как источник знаний, наставника в общественной жизни. Да, он отправил сына учиться в медресе. Но так поступали практически все знатные мусульмане того времени. Учась до 16 лет, молодой человек должен был овладеть не только арабским языком и изучить Коран, но и персидский, чагатайский языки, постичь основы математики, астрономии, узнать литературу Востока и многие другие науки. Параллельно Абай посещал и русскую школу в Семипалатинске.

Однако закончить обучение не удалось. Когда Абаю исполнилось 13 лет, отец решил, что ему пора занять место его помощника в судебных делах. Ведь Абай уже в столь юном возрасте в полной мере овладел искусством красноречия и в совершенстве знал казахское обычное право, что позволило впоследствии ему стать одним из самых уважаемых биев в своей волости. Венцом его деятельности в этом качестве стало выступление в Кара-Мурзе, когда были приняты новые уложения казахского обычного права, приближённые к реалиям современной жизни казахского общества того периода. Стать великолепным оратором и справедливым бием Абаю помогло устное казахское народное творчество – опыт прошлых судебных тяжб, оставшийся в памяти народа, былины и сказания, легенды и мифы, долгие беседы с поэтами и айтыскерами, которых он радушно привечал в своём ауле.

Однако к своей юридической и общественной деятельности Абай относился как к вынужденной обязанности – работе. А вот для души хранил литературу, драгоценные минуты общения с творческими личностями. Только в 40 лет решился опубликовать стихотворение «Лето», не используя псевдоним или имена своих друзей и соратников. Так начался новый этап его жизни и творчества – напряжённый труд поэта, мыслителя и просветителя.

– Изучая жизнь и творчество Абая, я провела невольную параллель с творчеством Достоевского. Оба великих человека говорили о необходимости просвещения своего народа. Для них крайне важной была задача – вырвать народ из лап дремучести и безграмотности, дать ему луч знаний как путеводную звезду к жизни лучшей и счастливой, – отметила научный сотрудник Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского Евгения Рыбченко-Демьяненко.

Известно и трепетное отношение Абая к молодым талантливым людям. Он взрастил целую плеяду талантливой молодёжи, которая позже, уже в ХХ веке, потрясла Казахстан своей жаждой к свободе, великолепными знаниями и высокой гражданской позицией. Следуя традиции, сотрудники музея Достоевского в этот вечер памяти поэта пригласили в гости детей и молодёжь, которые занимаются творчеством: танцуют, поют, играют на домбре, гитаре и других музыкальных инструментах.

Увлекательный рассказ о жизни и творчестве Абая окунул их в атмосферу рубежа веков, когда жил и трудился великий мыслитель. Для них, молодых, он когда-то писал «Слова назидания» и переводил европейских и русских поэтов.

Софья Соболевская

Семей