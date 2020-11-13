Ловушка для волшебных снов

Разноцветные перья, затейливо сплетённые узоры, деревянные фигурки, переливчатость натуральных камней и атласных лент… Ловцы снов мастерицы из Белоусовки Глубоковского района Алины Григорьевой словно погружают в атмосферу таинственности и волшебства.

Прежде чем рассказать о творчестве героини повествования, немного окунёмся в историю. Само название – ловец снов – говорит о предназначении этого изделия. Это индейский талисман, который помогает своему владельцу ловить только хорошие сны и защищает его от злых духов и болезней. Ловец снов представляет собой круг с паутиной и отверстием в центре, дополненный перьями, бусинами, камнями.

Как гласит одна из легенд, одному индейскому старейшине племени Лакота было видение – к нему явился учитель мудрости. Он взял ивовый обруч старейшины, на котором были украшения из конского волоса и птичьих перьев, сплёл паутину, оставив в центре отверстие. При этом ивовый круг символизировал жизнь от младенчества до старости и должен был помочь племени – ловить в свою сеть добрые мысли и сны, а злые будут улетучиваться через отверстие.

Другая легенда связана с племенем Оджибве. Согласно ей плести паутину, которая будет ловить все сны подряд, но злые запутаются и растают с рассветом, научились женщины. Интересно, что в легендах встречаются разные трактовки ловли снов, но правила

изготовления ловушек схожи.

Так, для неё использовали ивовый круг, который по часовой стрелке оплетался натуральными нитками или оленьими жилами. Затем в круге плелась «паутина», по центру оставлялось небольшое отверстие, к которому подвешивалось перо. Стоит подчеркнуть, что перья использовались особые. Для мужских ловцов снов орлиные – как символ смелости, для женских – совиные, которые символизировали мудрость.

Со временем традиции менялись, ареал распространения ловушек для снов расширился, и сейчас, наверное, нет ни одного человека, который бы не знал про этот древнейший индейский амулет и его предназначение.

Правда, помимо обережного предназначения, в современном мире он служит неповторимой деталью в украшении интерьера.

По словам Алины Григорьевой, с ловцами снов её познакомила мода – в 2011 году это направление стало очень популярным.

– У меня даже была заставка на телефоне с ловцом снов, – поделилась девушка. – Мне хотелось приобрести себе такой же, но в магазинах их найти было нереально, а такое понятие, как онлайн-шопинг, тогда не было известно. Поэтому пришлось изучать процесс создания и делать ловца снов самой.

Алина с трепетом вспоминает своё первое изделие, которое создавалось по принципу «я тебя слепила из того, что было», но от этого оно не стало менее значимым для неё.

– Тот ловец был сделан буквально из подручных материалов, – рассказала мастерица. – Проволоку для основы нашла у папы в инструментах, шерстяные нитки одолжила у мамы, а бусины остались у меня со времён увлечения бисероплетением. Ловец получился кривой, но с душой, такого точно ни у кого больше не было.

Именно та ловушка и стала отправной точкой в творчестве мастерицы. Сначала подруга попросила сделать, затем знакомые, потом знакомые знакомых и… заработало сарафанное радио. Сейчас Алина с гордостью говорит, что её изделиями интересуются даже иностранцы. Несмотря на то, что в Европе приобрести ловцов можно у именитых мастеров (это и быстрее, и проще), многие обращаются к Алине. Так, девушка из Германии заказала у нашей землячки восемь ловцов, и все они теперь украшают её дом.

– Свои работы я позиционирую как уникальный элемент декора и не наделяю их особой силой, – отметила Алина Григорьева, – но всегда говорю: «Работает то, во что вы верите!» и, судя по отзывам, это правда.

При изготовлении такого талисмана, конечно же, не используются искусственные материалы. Такой амулет лучше собирать из природных. Для основы мастерица берёт кольца из фанеры – они прочные, поэтому дольше прослужат. Для создания центральной композиции подойдут нитки, атласные ленты, бусины, натуральные камни, деревянные фигурки, перья… Были случаи, когда Алина делала ловцы снов с фотопечатью на холсте.

Процесс создания таких талисманов – довольно кропотливая работа, которая требует усидчивости и терпения. Несмотря на одну и ту же технологию, ловушки получаются индивидуальными. Мастерица с улыбкой говорит, что иногда сама не знает, каков будет результат работы. Она доверяет своему внутреннему миру и творческой фантазии.

– Иногда в ходе плетения могут возникнуть какие-то новые идеи, – добавила героиня повествования, – я же человек творческий. Поэтому двух идентичных ловцов снов создать не получится.

Алина Григорьева признаётся, что творчество для неё – это возможность заниматься чем-то для души. Ведь в мире высоких технологий и большого объёма информации иногда хочется побыть в тишине и сотворить что-нибудь прекрасное.