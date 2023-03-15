Ловкий бомбардир

13-летний хоккеист из Глубоковского района стал лучшим бомбардиром казахстанской юношеской сборной.

С 21 февраля по 8 марта в Астане проходил чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди юношей 2009 года рождения. В составе команды выступал и ученик седьмого класса Глубоковской средней школы имени Ы. Алтынсарина Мансур Нурлан, внёсший свою лепту в отличную игру.

По итогам трёх туров его команда заняла второе место в чемпионате, уступив лишь команде из Караганды.

В личном зачёте Мансур стал одним из лучших бомбардиров команды. По забитым голам и ассистентским пассам он занял пятое место, войдя в Топ-20 полевых игроков турнира.

Под впечатлением от результатов прошедших соревнований остались все: и ребята, завоевавшие в упорной спортивной борьбе Кубок и серебряные медали, и болельщики – друзья, знакомые, родственники и, конечно, тренеры. Но купаться в лучах славы юному спортсмену некогда – у него по графику подготовка к следующим играм.

На днях в Астане Мансуру Нурлану предстоит защищать честь усть-каменогорской команды «Торпедо» среди спортсменов 2010 года рождения, а затем сразиться на столичном льду вместе с командой 2009 года рождения.

Мансур занимается хоккеем с четырёх лет. Его первым тренером был ныне пенсионер В. Маймур. В настоящее время юный хоккеист занимается под руководством тренера Р. Асанова.

– Успехи воспитанников – это, конечно, приятно, но зацикливаться на них нельзя, нужно идти за следующими достижениями, – считает Руслан Акылбекович.

Кстати, старший брат нашего героя, Алдияр Нурлан, тоже является восходящей звездой отечественного хоккея, играя в составе казахстанского клуба КХЛ «Барыс», о достижениях которого на страницах «Рудного Алтая» мы уже рассказывали.

Аида Жумекенова

Глубоковский район