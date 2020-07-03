Лоскутная мозаика в этностиле

Кто-то считает, что если раз выбрал дело жизни, то будь добр – придерживайся своего решения. У героини нашего повествования, мастерицы из Усть-Каменогорска Жулдыз Уалиевой, на этот счет совсем другое мнение. Если тебе не доставляет удовольствие то, чем занимаешься, задумайся о смене деятельности.

Пару лет назад Жулдыз решила кардинально поменять свою жизнь и заняться тем, к чему тянется душа, – творчеством. Для себя выбрала пэчворк – құрақ. Это техника шитья из лоскутов ткани. Кусочки сначала соединяют в блоки в виде различных геометрических фигур, а затем из них шьют разные изделия – от прихваток до одеял. В старину этот вид рукоделия пользовался большой популярностью, так как с его помощью старой вещи можно было подарить вторую жизнь. Сейчас эта техника применяется для создания эксклюзивных изделий, которые высоко ценятся.

– В детстве любила наблюдать, как бабушка занимается лоскутным шитьем, – рассказала мастерица. – Повзрослев, стала работать в сфере образования, затем – на государственной службе, позабыв о рукоделии. Однажды задумалась, что хочу поменять что-нибудь в своей жизни.

В этот момент сработал закон притяжения – в Интернете наша героиня нашла сайт мастерицы из Алматы Гульмиры Уалихан, которая занимается лоскутным шитьем. Жулдыз Уалиева перечитала все посты мастера и загорелась желанием создавать изделия в этой технике. Ради своей мечты она дважды побывала в южной столице страны на курсах обучения технике пэчворк.

– На базовом этапе обучения узнала, как правильно собирать кусочки ткани в блоки и сочетать цвета, – поделилась она. – Дальнейшее обучение помогло усвоить более сложные навыки – создание изделия с соблюдением симметрии, правила глажки лоскутных вещей.

Но и на этом Жулдыз не остановилась. Узнав о существовании социальных мастерских, в которых работают люди из социально уязвимых категорий населения, у нее возникло желание создать такую же мастерскую.

– Захотелось помогать тем, кто хочет заняться рукоделием, но не может в силу разных причин, – пояснила мастерица. – Почему бы не научить тому, что знаю и умею?!

Для этого нужны были первоначальный капитал и своя мастерская. И здесь снова откликнулась судьба. В мае прошлого года сообщество женских инициатив NIET.WOMAN организовало проведение тренинга, участники которого могли подать заявку на конкурс на получение безвозмездного гранта для открытия собственного дела.

– Представляете, мой проект выиграл, – поделилась рукодельница. – Я открыла небольшую мастерскую, закупила необходимое оборудование. Даже успела обучить технике пэчворк шесть человек. Это многодетные матери, матери-одиночки и матери, воспитывающие детей с особыми потребностями. Когда поступают заказы и мне необходима помощь, привлекаю их к работе. Для них это большой плюс: неплохой заработок и удобный график работы.

Заказывают, кстати, не только из нашей области, других регионов Казахстана, но и из-за границы – США, Пакистана, Голландии. Изделия ценятся не только потому, что созданы их натуральных тканей, безопасны для здоровья, в них заложены любовь мастера и сакральное значение. Изделие ручной работы уникально, ведь оно создано в единственном экземпляре. У него своя энергетика, характер и история. Мастер никогда не экономит на качестве материалов, поскольку от этого зависит его имя и репутация. Со временем эксклюзивная вещь становится только дороже и ценнее.

– В каждой работе сочетаются древние национальные традиции с элементами современного творчества, – пояснила Жулдыз Уалиева. – Например, это одеяло шила, ориентируясь на казахскую поговорку «Үйің жанға, сырты малға» (Пусть дом будет наполнен близкими, а двор – скотом). Поэтому посередине расположился шанырак, рядом орнамент изображает человека, который держит путь домой. В каждом элементе заложен глубокий философский смысл.

Сейчас в мастерской Жулдыз Уалиевой каких только изделий не найдешь: қоржын, покрывала, текстильные сумки, одеяла на выписку малышей, көрпе, наволочки, подушки на стул, приданое для невесты и многие другие работы, отражающие национальный колорит.

– Раньше могла только мечтать о собственной мастерской, – резюмировала рукодельница, – сейчас у меня она есть. Появилась новая мечта – чтобы в нашей области был центр, где были бы представлены работы восточноказахстанских мастеров, выполненные в разных техниках.

Татьяна Кравченко