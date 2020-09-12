Локомотив развития экономики 

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана в предложенном плане действий по обеспечению достойного места нашей стране в новом мире определило стратегические направления индустриализации Республики Казахстан.

Как сказал Президент, конкурентоспособность будущих государств-лидеров зарождается именно в эпоху кризисов и фундаментальных изменений. В перечне наиболее эффективных и необходимых базовых факторов развития, обеспечивающих на научно-технической основе успех экономических реформ, особое место отводится горно-металлургическому комплексу в регионах функционирования крупных металлургических предприятий.

Несомненно, что необходимость дальнейшего увеличения объемов индустриализации и её качественных параметров важна для решения социальных вопросов и повышения уровня доходов. Но она также формирует новую ментальность граждан, их адаптацию к современному миру в условиях глобализации. В этом контексте горно-металлургический комплекс, учитывая наличие действующих предприятий и запасов неосвоенных месторождений, прогнозных ресурсов и перспективных разведочных территорий, может и должен сыграть свою надёжную роль локомотива развития нашей экономики.

Известные со времен неолита и получившие второе рождение с 30-х годов ХХ века центры металлургии чёрных, цветных и драгоценных металлов Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областей имеют потенциал для нового расцвета в ХХІ веке. Геологическая служба Казахстана с 50-х годов прошлого столетия открыла неизвестные ранее возможности Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей. Действующие в этих регионах крупные частные и квазигосударственные компании создали производства, коллективы которых трудятся на уровне мировых лидеров, создавая и применяя передовые научно-технические решения.

ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казцинк», Kazminerals Pls., АО «Тау-Кен Самрук», ERG, ТОО «NovaZinc» и десятки других, более мелких компаний создают облик нового бизнес-климата, для которого сохранение занятости и доходов населения – обязательный приоритет.

Достижения недропользователей в социальной сфере, которые становятся возможными благодаря снижению себестоимости конечной продукции и росту прибыльности производства, несмотря на ухудшение горно-геологических и горнотехнических условий, обеспечиваются целенаправленной научно-исследовательской деятельностью по созданию новых технологических решений по кардинальному улучшению технико-экономических показателей.

В реализации этой повседневной созидательной программы исключительно продуктивна взаимообогащающая связь между наукой и производством, в конкретизации и успешности которой активно участвуют ученые-геологи, горняки, обогатители и металлурги Национальной инженерной академии.

Начало ХХІ века совпало с ориентацией ответственности научных кадров академии на выполнение насущных задач минерально-сырьевого комплекса, начиная с сиюминутных и заканчивая созданием технологических и организационных основ перспективного развития. Жизненно важной для создания прочного фундамента уверенного планирования благополучия и уверенности в будущем для нашей страны, учитывая роль производства твердых полезных ископаемых, являются состояние и опережающее воспроизводство минерально-сырьевой базы, обеспечение действующих предприятий достаточными для перспективного развития на 20–50 лет активными запасами, возможность новых предприятий по производству продукции, требующейся отраслям экономики страны и востребованной на мировом рынке.

Интенсивное развитие горно-металлургического комплекса страны требует и соответствующей транспортно-логистической интеграции в глобальные транспортные коридоры и создание современной инфраструктуры в местах дислокации предприятий.

Экономические аспекты, диктуемые рынком и постоянным ухудшением условий жизнедеятельности, требуют создания новых технологий и диверсификации экономики, технологично приспособленной к реалиям перспективы.

Поэтому в своей практической деятельности Национальная инженерная академия ориентирована на поиски новых рынков добычи сырья, разработку и предложение технологий, обеспечивающих производительность труда, создание безопасных и экологически чистых условий на производстве, повышение промышленного потенциала за счет новых переделов после выпуска металлов.

На повестке дня остро стоят вопросы устойчивости минерально-сырьевой базы ТОО «Казцинк» и ТОО «Корпорация Казахмыс», чьи действующие рудники работают на грани исчерпания активных запасов, т. е. в регионах их расположения следует усиливать поиски и разведку новых месторождений, которые могут значительно эффективнее достигать результатов с применением новых технологий геологической разведки, предлагаемых нашей академией.

Горняками академии проведены научно-исследовательские работы и созданы такие технологии добычи руды, которые удовлетворяют требованиям успешной работы в самых сложных условиях.

Академией предлагаются для освоения новые районы, где ею определены месторождения полезных ископаемых, позволяющих создать экономически эффективные предприятия по производству востребованных на рынке металлов, для производства которых нами созданы инновационные технологии по всему производственному циклу от добычи до конечной продукции.

Это такие месторождения, как, например, Богеткольское никель-кобальтовое в Актюбинской области, где впервые в Казахстане с применением современных способов добычи и обогащения может быть создано производство никеля и кобальта.

Месторождение меди с промышленным содержанием молибдена и серебра порфировой и скарновой минерализации Нурбай и Сарыбулак в Восточно-Казахстанской области с запасами меди в окисленных рудах более 100 тыс. тонн и в сульфидных рудах около пяти млн тонн, разработка которых создаст новый промышленный узел в Аягозском районе, увеличит производство меди в Казахстане на 50–60 тыс. тонн в год и послужит дополнительной базой для Балхашского медеплавильного завода и Актогайского комплекса по электролизу из раствора выщелачивания.

Такое же примерно месторождение в порфировом оруденении Бескауга в Павлодарской области ожидает своего часа, чтобы ещё на 50 тыс. тонн меди увеличить её производство в стране.

Месторождение золота Мынаральской и Чу-Илийской зоны с общими запасами до 700 тонн при освоении могут создать мощность до 15–20 тонн золота в год.

Месторождения свинца, цинка, кадмия и серебра Большой Озек в Алматинской области при освоении могут вывести Казахстан на передовые позиции в мире по производству этих металлов, объединив свои мощности с возможностями ТОО «Казцинк» в Восточном Казахстане и Карагандинской области и АО «Тау-Кен Самрук» в Кызылординской области на Шалкие.

Здесь приведены только крупные проекты, которые сопровождаются еще десятками более мелких, т. е. сырьевые возможности Казахстана могут возрасти в ближайшем десятилетии на 25–30 процентов.

Такие же результаты достигнуты и в области обогатительного и металлургического переделов.

Приводимый ниже краткий перечень научной тематики создает всеобъемлющую палитру предложений академии:

Управляемое кучное выщелачивание – инновационная технология, позволяющая устранение таких вредных последствий, каккольматациявокруг полости прохождения выщелачивающего раствора через штабель руды и обеспечивающее круглогодичное непрерывное выщелачивание. Извлечение золота увеличивается на 5–6 %, себестоимость снижается на 10–12 %. Технология создана в 2011–2014 годах, практическая реализация намечена на 2021 год. Контейнерно-автомобильный транспорт – инновационная энергосберегающая технология, обеспечивающая экологическую безопасность, снижение обслуживающего персонала на 60 %, затрат энергии на 25–26 %. Удельный экономический эффект составит примерно 0,1 долл. США на одну тонну руды. Технология создана в 2012–2014 гг. Технико-экономическое обоснование проекта по технической возможности и экономической эффективности применения рентгенорадиометрической сепарации дляпредобогащениязабалансовых сульфидных руд. Проект позволяет снизить транспортные затраты и расходы на обогатительной фабрике на 20–35 %, увеличить извлечение металлов на 1–2 %. Создание и разработка технологических схем и технико-экономического обоснования нового способа отработки месторождений полезных ископаемых с методом развития горных работ по вскрытию, подготовке и выемке руды «снизу вверх», позволяющим уменьшить объемы породных проходческих работ, существенно снизить потери и разубоживание и создать технологически управляемый процесс, гармонизированный с цифровым управлением. Работы по теоретическому обоснованию начаты в 2019 году. Развитие и практическая реализация вариантов комбинированного способа разработки месторождений полезных ископаемых на границе между открытыми и подземными горными работами с применением преимуществ и с исключением недостатков обоих способов. Работы начаты в 2019 году, создана работоспособная и полная классификация систем разработки способа. Развитие комбинации разработанных ранее технологий электрохимического выщелачивания в технологию электрохимической хлоринации, которая должна позволить исключить нахождение людей в открытом очистном пространстве и обогатительный передел в классическом понимании, снизить потери и разубоживание и кардинально решить вопросы сохранения естественного равновесия массива пород в недрах. Работы начаты в 2019 году, представление к реализации в производственных условиях намечено в 2021–2022 годы. Проведение НИР и создание вариантов систем разработки смагазинированиемруды с мелкошпуровой и скважинной отбойкой и последующим обрушением с отличительными технологическими новшествами, не применявшимися ранее.

В итоге обеспечивается высокая производительность труда (в 2–2,1 раза больше, чем при стандартных применяемых вариантах), снижение себестоимости на 30–40 %, снижение потерь по системе разработки до 10 %, снижение разубоживания ниже нормативного (при мощности рудного тела 3,0 м 12,84 %, при мощности 1,0 м – 29,1 %).

Создание и реализация на производстве новых систем разработки с целью снижения потерь и разубоживания, создания условий для технологической управляемости производственными процессами и гармонизированного внедрения алгоритмов цифрового управления, повышения производительности труда и снижения себестоимости конечной продукции. Работы начаты в 2018 году и реализуются поэтапно выдачей проектов производству с 2019 по 2022 год.

Реализация на производстве позволяет повысить производительность труда на очистных работах на 20–30 %,

снизить себестоимость добычи на 15–20 %, уменьшить разубоживание и снизить потери на 50–70 %, доведя их соответственно до 10–12 % и до 5–7 %.

Проведение в период с 2019 г. по 2024 г. научно-исследовательских работ, создание и реализация в промышленных условиях технологии горных работ, обеспечивающих оптимальный уровень производственной мощности и производительности труда и минимальные суммарные затраты на добычу и обогатительный передел. Совершение научного открытия «Формирование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых полным, комплексным и управляемым использованием массива недр Земли с валовой сплошной выемкой» в 2020 г.

на основе установления неизвестных ранее объективно существующих закономерностей и свойств материального мира неживой природы в виде ее недр в земной коре, вносящих коренные изменения в уровень познания и дающих возможность обеспечения человечества неисчерпаемым источником получения всех необходимых для непрерывного развития цивилизации видов твердого минерального сырья.

Успешному претворению в жизнь планов Национальной инженерной академии, на наш взгляд, будет способствовать решение Президента страны создать Агентство по стратегическому планированию и реформам, в успешную работу которой наша академия, её геологи, обогатители, металлурги готовы вложить свои усилия, поддержанные Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и Министерством индустрии и инфраструктурного развития.

Марат Битимбаев,

доктор технических наук,

профессор, академик

Национальной инженерной

академии РК