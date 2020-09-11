Локдауны выходных дней 

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства сообщил, что в стране сохранят локдауны на выходных.

– В целях предотвращения распространения заболеваемости и удержания положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня. В настоящее время достигнута устойчивая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией (КВИ), – отметил глава Минздрава.

Алексей Цой добавил, что благодаря строгим ограничительным мерам с 5 июля наблюдается снижение занятости коек в 6 раз, реанимационных – в 6,6 раза, поликлиники перешли в формат обслуживания на дому.

Минздрав Казахстана наблюдает за ситуацией в других странах, и она внушает опасения. Дело в том, что в некоторых странах Европы и Азии с начала августа наблюдается резкий рост распространения КВИ. Алексей Цой привел в качестве примера Италию, Австрию, Испанию, Германию и Турцию. В странах СНГ средний прирост составил

0,5 %, что в 5 раз выше, чем в Казахстане.

На фоне этого, по информации министра, в Казахстане достигнута устойчивая эпидемиологическая ситуация.

На 9 сентября в нашей стране зарегистрировано 106 498 больных, за последние сутки выяв—

лено 73 человека с положительным результатом КВИ.

Айгуль Биданова

Нур-Султан