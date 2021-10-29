Лохматые. Бездомные. Любимые

Грязь, болезни и паразиты – постоянные спутники нелёгкой беспризорной жизни. А ещё – реальная угроза быть отравленными или даже сожжёнными. Речь идёт о бездомных животных, которых уничтожают при помощи ядовитых капсул или попросту сжигают на скотомогильниках. Но есть другой, гораздо более гуманный способ контроля популяции бездомных животных – это недорогая операция по стерилизации.

В декабре 2019 года звезда французского кино Брижит Бардо написала тревожное открытое письмо, адресовав его Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Президент Республики Казахстан, господин Касым-Жомарт Токаев, я пишу, чтобы выразить свои ужас и отчаяние по поводу судьбы бездомных животных в вашей стране. Отзывы продолжают поступать – отловленные собаки и кошки гибнут. Агентствам хорошо платят, чтобы без каких-либо угрызений совести и без жалости к животным и тем бедным людям, которые растят и ухаживают за собаками и кошками, они очищали улицы. Как это может происходить в мире?

В некоторых городах, таких как Атырау и Уральск, сжигают живых животных, перед этим используя вещества, вызывающие паралич. Как можно представить себе такую пытку в XXI веке? Лица, совершающие подобное, во Франции и в большинстве стран мира считаются психопатами и им назначены длительные сроки тюремного заключения. Я прошу Вас, господин Президент, обратить внимание на отношение к бездомным животным», – писала Бриджит Бардо.

Надо сказать, что письмо известной актрисы не осталось без внимания. В начале февраля 2020 года Глава государства опубликовал в социальных сетях свой ответ на этот призыв отчаяния и побуждения к гуманному отношению к животным.

«Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работы по защите собак и других животных. Я думаю, что это правильное обращение, мы должны обратить на него внимание. Мы должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных», – обозначил свою позицию по данному вопросу Касым-Жомарт Токаев.

То, что в Казахстане действительно жестоко относятся к бездомным животным, на собственном опыте убедилась представитель Фонда Бриджит Бардо, её тезка, Бриджит Алуа. На днях она прибыла в Казахстан с официальным визитом. За несколько дней работы она успела встретиться с вице-министром экологии, депутатами Мажилиса Парламента РК, исполнительной властью Нур-Султана. И на каждой встрече она не уставала говорить о необходимости изменения стратегии поведения государства в отношении бездомных животных. Мировой опыт показал, что на месте убитой собаки уже через три недели появляется новая. И этот процесс бесконечен.

– Наш проект направлен на массовую стерилизацию животных, что возможно сделать лишь при условии разработки и внедрения особой стратегии управления бездомными животными. Этот опыт дал отличные результаты во многих городах мира. Мы ездим в Африку и Турцию, в Европу и Азию. И везде находим понимание. Местные исполнительные власти соглашаются, что пришло время гуманного отношения с животными, и выражают готовность поменять свой стиль работы в этом направлении. Но, увы. Стоит нам уехать из страны, как всё продолжается по накатанной. В Казахстане выражают готовность к тесному сотрудничеству. Но, наученные горьким опытом, мы будем контролировать этот процесс, поскольку это было решение Президента Казахстана. И мы будем перед ним отчитываться за то, что нами сделано в стране, – пояснила Бриджит Алуа.

Во время встречи Бриджит Алуа её соратникам пришло видео, на котором проходит процедура отлова животных в одном из районов Семея. Видно, что животных усыпляют при помощи ядовитых капсул, а котят и щенков грузят в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. И эта процедура происходила на глазах прохожих. Ни слёзы, ни уговоры семейчан не подействовали на «группу зачистки».

Призыв о помощи

– В 2017 году я написала письмо в германский фонд Tierschutz. Entwiecklungshilfe.de («Защита животных. Помощь в развитии»). Приют «4 лапы+» в Семее нуждался в помощи международной общественности. Мы просили помочь в организации акции по стерилизации бездомных животных в Семее, – рассказала одна из соучредителей приюта «4 лапы+» в Семее, Евгения Коломеец.

По словам председателя фонда Tierschutz. Entwiecklungshilfe.de Екатерины Функе, к ним с подобными письмами и просьбами обращается огромное количество фондов, приютов и других общественных организаций со всего мира. Но свой выбор в проведении масштабной акции и семинара-тренинга они остановили именно на Семее.

– Сотрудники и волонтёры приюта «4 лапы+» прошли большой путь. Мы в течение нескольких лет общались с ними и поняли, что здесь работают не одиночки. Это команда волонтёров, которая хочет и умеет работать с животными. Но при этом нуждается в помощи профессионалов, в совете и поддержке властей. Мы считаем, что уровень отношения к животным – это один из показателей развитости современного общества. Отловом и убийством животных, вынужденных вести бродячий образ жизни, проблему не решить. Только в содружестве с волонтёрами и общественными организациями, ветеринарными службами и клиниками можно решить эту проблему более эффективно, – уверена Екатерина Функе.

По её словам, на отлов и уничтожение животных местные исполнительные власти ежегодно тратят существенные средства. При этом проблема не решается. Бродячих собак и кошек не становится меньше. Наоборот, их популяция из года в год только растёт. Чтобы остановить этот процесс, нужно менять методы и формы работы. Те же самые бюджетные средства лучше и эффективнее перенаправить на реализацию совместных проектов с волонтёрскими организациями и ветеринарными службами, проводя постоянную работу по стерилизации животных и возвращению их в естественную среду.

Акция по стерилизации

Усилиями трёх благотворительных и волонтёрских организаций – приютом «4 лапы+», германским фондом Tierschutz. Entwiecklungshilfe.de и фондом Бриджит Бардо в Семее удалось организовать масштабную акцию по массовой стерилизации бездомных и домашних животных. Её запланировали ещё в 2020 году, но из-за продолжительных ограничительных мер встречу пришлось перенести.

Надо сказать, что к проведению акции в Семее готовились всё это время. Волонтёры приюта «4 лапы+» ещё в 2019 году начали собирать заявки о проведении стерилизации животных от всех желающих семейчан. И на начало семинара-тренинга записано более 450 собак и кошек, среди которых были и питомцы самого приюта. Неравнодушные волонтёры привезли бездомных животных даже из Курчатова.

Были и такие, кто привёл на стерилизацию собаку, которая живёт в их дворе. Например, пенсионерка Валентина Шалунова вместе со своим внуком привела собаку Люсю для проведения операции. У неё недавно родились пятеро щенков, которых жители двора кое-как раздали в добрые руки. И чтобы подобное не повторилось, они решили Люсю стерилизовать.

Авторская методика

Для стерилизации такого большого количества животных всего за неделю работы в Семей прибыла целая команда ветеринаров из Испании и России. Это волонтёры, которые не взяли за свою работу ни одного тенге. Даже приехали в Семей за собственный счёт. Эту команду врачей-добровольцев возглавила ветеринар с мировым именем, автор уникальной методики по экономичной стерилизации животных, руководитель клиники Granavet Анна Есипова. Для того чтобы разработать собственный метод эффективной и экономичной операции, она объездила полмира, где знакомилась с наработками коллег.

Кстати, с ней связана ещё одна любопытная история. Несколько лет назад в Эрмитаже (Анна родом из Санкт-Петербурга) руководство музея вынесло решение уничтожить всех кошек, что прижились в старинном дворце. Узнав об этом, Анна предложила бесплатно стерилизовать всех кошек с условием, что они продолжат жить в Эрмитаже. Сегодня в музее с мировым именем все кошки прекрасно живут. За ними даже присматривает специальный служитель. Кроме того, питомцев даже сумели пристроить на службу. Для посетителей устраивают мероприятия и фотосессии, где они могут запечатлеть себя на память вместе с пушистым «смотрителем» на фоне залов Эрмитажа.

Надо сказать, что ветеринары-волонтёры не только провели серию операций, но и параллельно обучали коллег из Семея, Павлодара, Шымкента, Нур-Султана и Алматы авторской методике Анны Есиповой. Вместе с опытными врачами стажировку проходили и студенты ветеринарного факультета Университета им. Шакарима.

Удивительно, но врачи, которые прооперировали уже не одну сотню животных, помнят каждого своего пациента по кличке.

– Мы работаем с приютом «4 лапы+» уже не один год и считаем себя социально ориентированной ветеринарной клиникой. Поэтому с большим энтузиазмом предоставили коллегам наши площадки и операционные для проведения практического семинара-тренинга по стерилизации животных, – говорит заведующая центром ветеринарной медицины «Эскулап» в Семее Светлана Крамаренко.

По её наблюдениям, методика Анны Есиповой во многом схожа с той, которую они применяют ежедневно. Однако есть целый ряд нюансов, которые позволяют существенно сократить время операции, а значит, и расходы на наркоз и другие медицинские препараты. Стоимость такой операции, без учета работы врача, составляет около двух тыс. тенге. То есть провести операцию по стерилизации становится экономически выгоднее, чем физически уничтожить животное. И это не говоря о гуманной стороне вопроса.

– Научно доказано, что интеллект взрослой собаки идентичен развитию трёхлетнего ребенка. Они чувствуют боль, страх, любовь, привязанность. Для наших врачей каждый пациент – это не просто собака или кошка, в первую очередь, это личность. Именно поэтому они зовут их исключительно по кличкам. И даже спустя несколько дней после операции, обсуждая тот или иной случай, они зовут их по именам. Когда владельцы животных видят такое уважительное и сердечное отношение к животным, они сами становятся добрее и внимательнее к питомцам, – говорят волонтёры.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей