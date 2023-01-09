Логопед – рядом

Жительница Глубоковского района открыла логопедический кабинет. В этом ей помог грант, полученный в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства.

Благодаря нацпроекту, рассчитанному на 2021–2025 годы, сотни представителей многодетных и малообеспеченных семей, молодые граждане и люди с инвалидностью уже получили возможность реализоваться в обществе, открыв собственное дело.

Одна из них – жительница посёлка Белоусовка Маргарита Камалова, получившая грант в размере 1 225 200 тенге.

К слову, начинающей предпринимательнице защитить свой бизнес-проект удалось лишь со второго раза. Несмотря на то, что в первый раз Маргарита не стала обладателем гранта, она не оставила идею открытия логопедического кабинета в рабочем посёлке для оказания помощи детям, имеющим дефекты речи.

– В нашем посёлке проживает много детей, более десяти тысяч из них посещают детские сады и школы. Статистика свидетельствует, что примерно 15 процентов из них, а это 300 человек, имеют нарушения речи разной степени выраженности. В детских садах нет логопедов, а в школах выделены лишь 0,5 ставки для специалистов-дефектологов, что значительно сокращает охват детей, нуждающихся в коррекции речи. Поэтому я и решила открыть в Белоусовке логопедический кабинет, – рассказывает предпринимательница.

На грантовые средства, выделенные государством, она приобрела всё необходимое для создания благоприятной речевой среды: массажные зонды, сухожар и теплоток для обработки рабочих инструментов, материалы для работы с дыханием, спортивные материалы, развивающие пособия и игрушки, мебель.

Маргарита Камалова несколько лет работала учителем в школе. За это время она приобрела бесценный опыт по взаимодействию с детьми и их родителями. Начинала как воспитатель группы продлённого дня, затем – социальным педагогом, была и заместителем директора по воспитательной работе. Плюс ко всему занималась общественной деятельностью как член поселкового совета матерей.

– По основной специальности я психолог, прошла множество курсов, в том числе по повышению квалификации. Для меня важны самообразование и самореализация, а ещё было большое желание помочь детям с проблемами в развитии и социализации. Поэтому однажды решилась на получение ещё одной специальности – логопеда-дефектолога, – делится Маргарита Камалова.

По её словам, логопедия – новое для неё направление, она только начинает свой путь в этой профессии. Конечно, были и страхи начинать всё с чистого листа, но желание приносить пользу людям взяло вверх.

– Кабинет открылся в ноябре прошлого года, у меня четверо постоянных пациентов, – с гордостью отмечает собеседница. – Благодаря господдержке, оказанной мне, профессиональные услуги в сфере логопедии теперь доступны абсолютно бесплатно для маленьких и взрослых жителей посёлка, относящихся к разным социальным категориям.

Маргарита считает, что человек в любой сфере должен всегда расти и развиваться. Так, в 2020 году она стала сертифицированным специалистом, а в 2021 году – уже дипломированным. Также предприниматель является членом международного клуба логопедов Рината Каримова, с 2022 года – членом логопедического клуба по вопросам супервизии Жанны Кожамуратовой. Маргарита Камалова владеет техникой логопедического зондового массажа, что подтверждает полученный ею сертификат.

Теперь любой житель посёлка (и не только) может прийти на консультацию к логопеду, а в дальнейшем – на занятия по развитию речевых навыков.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район