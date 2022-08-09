Логистика решает очень многое

В конце прошлой недели казахстанцы отметили День работников транспорта. Напомним, что он имеет официальный статус и входит в перечень профессиональных праздников Республики Казахстан, утверждённый в 1998 году Указом Главы государства.

Представителей важной сферы экономики Восточного Казахстана поздравил аким области Даниал Ахметов на своей официальной странице в социальных сетях. Подчёркивается, что для региона транспортная отрасль и соответствующая инфраструктура, кадровый потенциал, необычайно разнообразный по составу машинный парк имеют особое значение.

– Уважаемые земляки! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники транспорта, – отметил Даниал Ахметов. – Наш регион – это область, где курсируют и функционируют практически все виды транспорта. И мы по праву гордимся богатой историей и замечательными, проверенными временем профессиональными традициями.

Поздравление главы региона адресовано всем, кто имеет отношение к воздушному, речному, железнодорожному, автомобильному транспорту. Всё это составляет логистическую основу огромной области в самой восточной части многонациональной республики. В связи с чем нельзя не упомянуть и о таком экологичном виде общественного транспорта, как городские трамваи, каким располагает далеко не каждый регион в РК. Между тем в Усть-Каменогорске есть своя изюминка в качестве эксклюзивных речных трамваев на Иртыше. Это оригинальные суда, на которых катаются туристы и гости.

– Отрасль транспорта – это основа и для промышленности, и для сельского хозяйства, – считает аким области. – Без грамотной логистики невозможно настроить правильную систему сбыта и экспорта.

По официальной позиции руководства области, текущая конъюнктура на внутреннем и внешнем рынках открывает новое окно возможностей для перевозчиков по срочной доставке грузов в самых разных направлениях. Здесь имеется большой потенциал развития партнёрства с соседями и совершенствования логистической схемы.

– От того, как развивается транспортная сфера, зависит развитие экономики, укрепление обороноспособности и безопасности государства, – сделал акцент Даниал Ахметов. – Ваша работа – это тяжёлая ежедневная служба, большая ответственность за жизнь и здоровье людей.

Добавим от себя, что на страницах «Рудного Алтая» уделяется большое внимание транспортной тематике. В частности, работе по реконструкции воздушных гаваней в Усть-Каменогорске, Семее, Урджаре. На очереди ещё обновление авиаинфраструктуры Зайсанского района. Совсем недавно появилась информация о необходимости возрождения авиа-

сообщения с Катон-Карагайским районом, а также открытия соответствующих аэропортов для ускоренного развития туристической отрасли в заповедных краях. Вопросы возобновления внутренних авиалиний являются актуальной задачей для акимата ВКО и всех восточноказахстанцев.

Пока возводится новый мост через Бухтарминское водохранилище, перевозку транспорта, пассажиров и грузов с одного берега на другой осуществляет паромная переправа из Самарского в Курчумский район. Речные суда в рамках летней навигации выполняют важную задачу, соединяя воедино не просто две части суши, а также судьбы и жизни множества людей, проживающих по обе стороны рукотворного моря на юго-востоке области, не говоря уже об экономической составляющей.

Таир Сапаргалиев