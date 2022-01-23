Листая книжные страницы…

Узнать интересные факты биографии видного общественного и государственного деятеля Динмухамеда Кунаева можно, посетив Восточно-Казахстанскую областную библиотеку имени А. С. Пушкина.

В этом году Динмухамеду Кунаеву исполнилось бы 110 лет… Он запомнился как учёный, академик Академии наук Казахстана, доктор технических наук, а также как мудрый руководитель. Из 45 лет, которые Динмухамед Ахмедович провёл на высших руководящих должностях, почти четверть века был первым руководителем республики.

Без преувеличения он внёс весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана. Высокого уровня достигло горнорудное производство, сформировались новые производственные регионы Казахстана, строились новые города и крупные населённые пункты…

Динмухамед Кунаев – автор многих научных трудов, посвящённых вопросам теории и практики разработки месторождений открытым способом. Его имя носят высшие учебные заведения, школы и улицы страны.

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина к знаменательной дате подготовили книжную экспозицию «Человек-легенда», на которой представлены как работы самого Динмухамеда Кунаева, так и других авторов.

– Динмухамед Ахмедович успел при жизни написать книги воспоминаний «О моём времени», «От Сталина до Горбачёва», – поделилась сотрудник библиотеки Юлия Сачкова. – В них он рассказывает о своём детстве, молодости, о людях, с которыми работал, выражает свой взгляд на важнейшие события истории Казахстана, в которых принимал непосредственное участие. Интересно, что Динмухамед Кунаев сохранил трогательную память о своих школьных учителях, в книге он вспоминает их всех поимённо.

Отдельная глава посвящена времени, когда он работал в Восточно-Казахстанской области директором Риддерского, а затем руководителем Лениногорского рудоуправления. Динмухамед Кунаев описывает методы, с помощью которых удалось увеличить объём выплавки металла.

О малоизвестном факте встречи Динмухамеда Кунаева с Алиханом Бокейхановым рассказывает сборник статей «Дінмұхамед Қонаев: Әлихан Бөкейхан – Алты алаштың пірі, рухани көсмі…». К слову, он был знаком и с сыном лидера «Алаш» Октаем.

В книге также содержатся подробности знакомства Динмухамеда Кунаева с представителями «Алаш» с ссылками на документальные источники.

В книгах «50 встреч с Д. А. Кунаевым» Геннадия Толмачева и «Личность» собраны воспоминания видных политиков и простых людей. Помимо того что они раскрывают подробности некоторых исторических событий, ещё и позволяют узнать, каким был Динмухамед Кунаев в неофициальной обстановке. Многие помнят его человеком простым, порядочным, надёжным, обаятельным…

«Великое Кочевье», «ХХ век – портреты выдающихся деятелей» Изгилика Дабаева, а также альбом «Динмухамед Ахмедович Кунаев», вышедший в 2011 году к его столетию, подробно рассказывают о вкладе общественного и государственного деятеля.

– Отдельно хочется сказать о книге «Дорогой Димаш Ахмедович», – подчеркнула Юлия Сачкова. – В ней собраны письма, написанные в разные годы, разными людьми, по разному поводу, благодарности, поздравления, стихи. Во всех обращениях чувствуется не только почтение, но и любовь как к близкому человеку. Это, пожалуй, самая высшая степень признания его заслуг…

Все желающие могут посетить читальный зал библиотеки и узнать много нового и интересного о выдающемся человеке Динмухамеде Кунаеве. Посещение возможно при строгом соблюдении всех санитарных правил.

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина