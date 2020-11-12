Лидерское противостояние 

Продолжается хоккейный чемпионат страны. «Торпедо» уверенно держится в топе таблицы.

После выездных матчей команда «Торпедо» на домашнем льду принимала «Темиртау».

Оба коллектива – лидеры чемпионата (подопечные Олега Болякина на первом месте в таблице, а жёлто-чёрные – на третьем), и оба до этой встречи ещё не знали поражений в рамках PRO LIGASY. Было понятно, что победа достанется только одним, поэтому напряжение чувствовалось даже в воздухе.

Старт игры остался за гостями: реализуя большинство, отметился Муса Гусейнов, и за 13 секунд до конца первого периода в стремительной контратаке забросил Михаил Потапов (ассистировал ему Евгений Королинский). В свою очередь игроки «Торпедо» в первой двадцатиминутке забили только одну шайбу при игре 4х4 (отметился Андрей Виноградов). Второй период выдался богатым на события и результаты: Сергей Голоднюк увеличил преимущество «Темиртау» до двух шайб также на старте двадцатиминутки, после начался период удалений и стычек. Однако «Торпедо» удалось перехватить инициативу и, проявив силу воли, отыграться – Александр Мерескин сократил отставание, а Александр Юксеев, реализуя большинство, сравнял счёт.

В заключительном периоде устькаменогорцы продолжили давить, что дало результат: Матвей Тымченко поразил ворота соперника. Однако команда «Темиртау» явно не собиралась проигрывать – буквально за минуту до окончания основного времени матча они заработали большинство, выпустили шестого полевого – и, как результат, Игорь Галыгин перевёл игру в овертайм за две секунды до завершения периода – 4:4.

Вскоре гости оказались в меньшинстве, и игроки «Торпедо» сумели этим воспользоваться: Дмитрий Стулов поставил точку в этом зрелищном матче – 5:4, и первое поражение жёлто-чёрных в сезоне.

Казалось, что после такого второй матч будет ещё жарче, тем более, что оба коллектива не отошли от атакующего стиля. Однако игроки «Темиртау» оставили много физических и эмоциональных сил в первой встрече.

Два безответных гола от устькаменогорцев, и десятая победа подряд – итог второго матча.

– Доволен содержанием первого матча, а вот во втором игрой остался недоволен. Наш бич – это удаления, безобразная игра. Будем делать выводы. Понятно, что у нас молодая команда, но такие удаления допускать нельзя. Это будет пресекаться. Готовились к матчам с соперником, в составе которого опытные игроки. Разбирали их игры, но нам не хватило где-то терпения, где-то «перегорели», поэтому так и сложился матч, – отметил главный тренер ХК «Темиртау» Роман Козлов. – Во втором матче после первого периода сказал команде, что нас такая игра не устраивает, мы не должны подстраиваться под соперника. К сожалению, не смогли перестроиться. Это повлияло на исход игры. Считаю, что нужно с первых минут навязывать свою игру, а не подстраиваться под соперника.

В свою очередь главный тренер ХК «Торпедо» Олег Болякин подчеркнул, что при подготовке к матчам устькаменогорцы знали, что «Темиртау» хорошо играет и в обороне, и в атаке.

– В первом матче не играли по системе, поэтому игра получилась скомканной, пропустили очень много. Было много удалений, не успевали, компенсируя «грязной» игрой, не дотерпев в концовке. Хорошо, что в овертайме вырвали победу, – говорит Олег Болякин. – Сегодня сыграли здорово, Максим Сидоров оформил «сухарь». Команда выполнила задание, парни самоотверженно отработали и заслуженно победили. Соперник перестал успевать за нами, начал фолить.

12 и 13 ноября «Торпедо» принимает «Горняк» (Рудный).

Дмитрий Одинцов

Пресс-служба ХК «Торпедо